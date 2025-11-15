Tres detenidos, 31 gramos de cocaína incautados y cinco armas intervenidas en una operación en Ponferrada (León)

PONFERRADA (LEÓN), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una actuación conjunta de varias unidades policiales realizada en Ponferrada (León) se ha saldado con tres detenidos, dos de ellos por tráfico de drogas y otro por reclamación judicial, más de 31 gramos de cocaína incautados y cinco armas prohibidas intervenidas.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han desarrollado en la ciudad un amplio dispositivo orientado a la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

El operativo se ha saldado con la detención de tres personas, la incautación de una bolsa con 22,80 gramos de cocaína, diez papelinas preparadas para su distribución con un peso total de 8,54 gramos, la tramitación de seis actas por tenencia de droga y la intervención de cinco armas prohibidas.

El dispositivo, ejecutado durante la noche en distintos puntos de la ciudad, ha contado con la participación coordinada de efectivos de la Comisaría Provincial de León, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, con sede en Valladolid.

Esta colaboración interterritorial ha permitido llevar a cabo inspecciones eficaces en establecimientos previamente identificados como puntos de interés policial, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En dos de estos locales, la actuación de los guías caninos ha resultado "determinante", ya que uno de los perros detectó la presencia de sustancias estupefacientes en el interior de un contenedor de basura.

Tras la inspección, se localizó un envoltorio de plástico con una sustancia blanca polvorienta que, tras su análisis mediante reactivo, dio positivo en cocaína, con un peso total de 22,80 gramos. Ante estos hechos, se procedió a la detención de la persona responsable del establecimiento.

En otro de los locales inspeccionados, los agentes detuvieron a un individuo que portaba ocultos en el forro interior de su chaqueta varios envoltorios termosellados, compatibles con el formato habitual del menudeo de drogas.

El análisis de las sustancias arrojó un resultado positivo en cocaína, con un peso aproximado de 8,54 gramos. Durante la inspección se identificó, además, a una mujer sobre la que pesaba una reclamación judicial en vigor, por lo que también fue detenida.

El operativo se extendió a otros locales de la ciudad y finalizó con un total de tres personas detenidas: dos por delitos contra la salud pública y una por una requisitoria judicial.

Asimismo, se intervinieron los 22,80 gramos de cocaína y las diez papelinas mencionadas, y se levantaron seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes, conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Además, se tramitaron cinco actas por posesión de armas prohibidas, procediendo a su intervención. Entre estas armas se encontraban una navaja, unos puños americanos y varias defensas extensibles. Finalizadas las diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada.