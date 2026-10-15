Tres detenidos y una investigada por robar en los bares de las piscinas de distintas localidades sorianas. - GUARDIA CIVIL SORIA

SORIA 15 OCT (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres varones e investigado a una mujer por su presunta implicación en tres delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en los bares de las piscinas municipales de San Leonardo de Yagüe, El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria.

Las detenciones se han desarrollado en el marco de la operación denominada 'PISCO'. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los tres detenidos, según han informado desde la subdelegación del Gobierno en Soria.

Los hechos investigados tuvieron lugar durante el pasado mes de julio, cuando se produjeron tres robos con fuerza en los establecimientos hosteleros ubicados en las instalaciones de las piscinas municipales de las citadas localidades sorianas. En ellos se sustrajo principalmente el dinero en efectivo que se encontraba en las cajas registradoras de los establecimientos.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación encaminada al esclarecimiento de los delitos y a la identificación de sus presuntos autores. Como resultado de las gestiones practicadas, los investigadores lograron identificar a varias personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Durante la jornada del miércoles 14 de octubre se desarrolló la fase de explotación de la operación policial, que culminó con la detención de tres varones de 31, 35 y 36 años, residentes en las localidades burgalesas de San Martín de Rubiales, Nava de Roa y Roa, respectivamente. Asimismo, durante la misma jornada se procedió a la investigación de una mujer de 38 años, residente en Nava de Roa (Burgos), por su presunta implicación en los hechos, si bien quedó en libertad tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales.

Las detenciones se llevaron a cabo en las localidades burgalesas de Nava de Roa y Roa, tras lo cual los tres detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial durante el la jornada de este jueves 15 de octubre.

La operación 'PISCO' ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de El Burgo de Osma, bajo la dirección del Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma. Plaza número 1.