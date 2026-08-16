Tres detenidos en Medina del Campo (Valladolid) tras una violenta pelea en la vía pública

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional frente a una comisaría - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Medina del Campo (Valladolid) a tres varones como presuntos autores de un delito de lesiones, tras una violenta pelea en la vía pública, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 14 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 ante un aviso que alertaba de una pelea en la vía pública en la que, al parecer, participaban varias personas.

A la llegada de los agentes, se observó a cuatro personas mientras se agredían mutuamente, todas ellas con cortes y manchas de sangre en distintas partes del cuerpo, y en el entorno se apreciaban restos de cristales y botellas rotas, compatibles con el desarrollo de una agresión violenta.

Los funcionarios procedieron a separar a los implicados, quienes mantenían una actitud "muy agresiva" y no cesaban en su violencia. Finalmente, tres de ellos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones.

Debido a las lesiones que presentaban los participantes, se solicitó la presencia de servicios sanitarios, que realizaron una primera valoración en el lugar y trasladaron a tres personas, una de ellas la víctima de la agresión, al Hospital Comarcal para recibir atención médica.

Asimismo, se efectuó una requisa por la zona con el fin de localizar armas o instrumentos peligrosos, pero no se hallaron objetos distintos a botellas rotas y cristales.

A los tres detenidos se les intervino, además, un envoltorio con sustancia estupefaciente, por lo que fueron propuestos para sanción conforme al artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Los tres individuos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado y, una vez finalizadas las diligencias, fueron puestos a disposición judicial, que ha determinado su libertad.