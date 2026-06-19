Tres detenidos por una reyerta con armas blancas en Medina del Campo (Valladolid). - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres varones como presuntos autores de un delito de lesiones tras una reyerta registrada en la madrugada del pasado 13 de junio en el municipio de Medina del Campo (Valladolid), según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Ese día los agentes de la Policía Nacional acudieron a la Calle Ronda de las Flores tras ser comisionados por la Sala CIMACC 091 debido a una pelea entre varias personas. A su llegada, dos varones requirieron a los policías y manifestaron haber sido agredidos con un arma blanca por una pareja a la que no conocían, presentando uno de ellos diversos cortes en el tórax.

El otro varón identificado no presentaba lesiones visibles, a pesar de que aseguró haber sido atacado. Ambos indicaron que los agresores utilizaron un cuchillo o una tijera, aunque no aportaron más datos y el objeto no se localizó tras una requisa por la zona.

Minutos después, dos patrullas de la Policía Local de Medina del Campo se personaron en el lugar con la pareja presuntamente agresora. El varón de dicha pareja, que estaba desnudo de cintura para arriba, presentaba cortes superficiales en el torso, la espalda y las manos, y manifestó que se los produjo con un cuchillo o unas tijeras al defender a su compañera.

Por su parte, la mujer relató que tres varones la abordaron al salir de un bar para realizar una llamada telefónica y que uno de ellos intentó sustraerle el teléfono móvil. Según su declaración, otro de los individuos le produjo varios cortes en los dedos de la mano con un cuchillo de cocina durante el forcejeo, tras lo cual el grupo se marchó.

Su pareja, alertada por los ruidos, salió del establecimiento y dio alcance a los presuntos agresores a los pocos metros, quienes, según su versión, portaban dos cuchillos de cocina y una piedra y le causaron varios cortes mientras intentaba recuperar el terminal móvil, echando en falta una cadena de oro, una mochila negra y el citado teléfono.

Debido a las lesiones que presentaban ambas partes implicadas en el suceso, los agentes actuantes solicitaron la presencia de un recurso sanitario a través de la Sala CIMACC 091. El personal médico realizó una primera valoración en el lugar de los hechos y tres de las personas implicadas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Comarcal para recibir una atención más exhaustiva. En concreto, la mujer presentaba un corte profundo en el dedo índice de su mano derecha que requerirá puntos de sutura, mientras que los dos varones únicamente presentaban diversos cortes superficiales

Las detenciones de los tres presuntos autores de las lesiones se practicaron a lo largo de la jornada del 13 de junio, siendo los arrestados trasladados a las dependencias de la Policía Nacional en Medina del Campo. Una vez en el complejo policial, se continuó con la tramitación de las correspondientes diligencias policiales.

Finalmente, los tres detenidos han quedado en libertad una vez que se procedió a la remisión del atestado a la autoridad judicial competente.