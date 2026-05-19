Tres detenidos por robar material agrícola en tres explotaciones ganaderas de Valladolid

Imagen facilitada por la Guardia Civil con el material intervenido tras los robos - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre 50 y 53 años han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y de un delito continuado de hurto agravado tras la sustracción de material de riego, tubos de aluminio y aspersores, en tres explotaciones agrícolas de los municipios de Tudela de Duero, Santibáñez de Valcorba y Traspinedo, en la provincia de Valladolid.

La Guardia Civil ha informado de que el material está valorado en 31.500 euros pero ha precisado que el perjuicio económico para los agricultores supera "ampliamente" el valor del metal sustraído, ya que la reposición del material y la interrupción del riego generan pérdidas adicionales.

La investigación tras varios hurtos cometidos entre diciembre de 2025 y abril de 2026 en explotaciones agrícolas de la comarca de Tierra de Pinares. En total, los propietarios denunciaron la desaparición de 870 aspersores de aluminio y 1.590 tubos de riego en un momento de inactividad propia de la época del año.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron inspecciones en chatarrerías y centros de reciclaje y localizaron en uno "una cantidad significativa" de tubos de aluminio compatibles con los utilizados en riego agrícola, algunos de ellos cortados, lo que levantó sospechas sobre su procedencia.

Tras solicitar y analizar los libros de registro y albaranes del establecimiento, los investigadores detectaron 29 operaciones de venta realizadas por dos personas sin relación con el sector agrario, que habrían entregado 3.400 kilos de aluminio entre marzo y abril. Posteriormente, se identificó a una tercera persona, encargada del transporte del material sustraído hasta el centro de reciclaje.

La Guardia Civil ha informado de que los detenidos residían en una de las localidades afectadas, lo que les proporcionaba conocimiento de las parcelas y de los caminos agrícolas secundarios y facilitaba actuar sin levantar sospechas. Los acusados operaban durante la noche y desmontaban rápidamente los elementos de riego para facilitar su venta como aluminio de primera, "no como simple chatarra, obteniendo así un beneficio económico inmediato".

La Benemérita ha instruido las correspondientes diligencias, que fueron puestas a disposición judicial.