Tres detenidos en San Fernando (Cádiz) tras una denuncia en Valladolid por una estafa inmobiliaria nacional

Imagen de archivo de la investigación de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han detenido a tres personas de entre 19 y 34 años en la localidad gaditana de San Fernando como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Esta operación, denominada 'ISLEDA', se inició tras la denuncia de una víctima que intentó alquilar un inmueble en el centro de Valladolid a través de un conocido portal de alquileres y ventas de inmuebles. Según ha explicado la Guardia Civil, la víctima, atraída por un precio "especialmente llamativo", accedió al supuesto alquiler sin conocer la realidad del inmueble ni la situación geográfica exacta, lo que facilitó que los autores emplearan técnicas de ingeniería social para consumar la estafa.

Las primeras gestiones de los investigadores permitieron comprobar que no se trataba de un caso aislado ya que existían más víctimas en distintos puntos de España y "numerosos anuncios falsos" distribuidos por todo el territorio nacional.

El análisis de los medios de comunicación utilizados por los estafadores y la trazabilidad económica del dinero permitió descubrir un entramado de ingeniería social encadenada, también conocido como "ataques en cadena".

La Guardia Civil ha explicado que las cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero procedían en muchos casos de otras estafas cometidas en portales de ofertas de empleo donde los delincuentes solicitaban documentación personal a sus víctimas para abrir cuentas bancarias usurpando su identidad. Durante estas gestiones se bloquearon varias cuentas bancarias vinculadas a la organización lo que impidió nuevas operaciones fraudulentas.

Con autorización judicial, los agentes lograron identificar accesos y registros de direcciones IP, "muchas de ellas vinculadas a redes VPN utilizadas para ocultar la identidad digital de los implicados" y de forma paralela se detectó la existencia de una red de mulas económicas que, a cambio de pequeñas comisiones, realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos de San Fernando.

Las mismas fuentes han informado de que estas personas señalaron haber sido captadas por un individuo no identificado que merodeaba por parques y zonas comunes de la localidad gaditana. Por todo ello, la Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición de un juzgado de la capital vallisoletana.