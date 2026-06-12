Tres detenidos en Valladolid por agredir a un joven en un portal para robarle el patinete eléctrico

Archivo - Sucesos.- Detenido en Arroyo (Valladolid) tras una peligrosa persecución en coche y comprobar que carecía de carné - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación tras, supuestamente, retener contra la pared y golpear a un varón en el portal de su vivienda para sustraerle un patinete eléctrico. Además, al primero de los arrestados se le ha imputado un delito leve de lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo cuando la víctima se disponía a salir a la calle desde el portal de su domicilio con su patinete. En ese momento, tres individuos lo empujaron hacia el interior del inmueble y lo inmovilizaron contra la pared para preguntarle por un amigo suyo, con quien presuntamente habían mantenido una discusión la noche anterior en una discoteca de la capital.

Los asaltantes amenazaron a la víctima en repetidas ocasiones con la frase "dile a tu amigo que baje". Mientras uno de los delincuentes le apretaba el cuello contra la pared, otro de ellos se apoderó del vehículo. Cuando el joven intentó zafarse de sus captores, el grupo comenzó a propinarle numerosos puñetazos para, finalmente, huir del lugar con el patinete eléctrico.

A consecuencia de la agresión, el damnificado acudió a un centro médico para recibir asistencia por las contusiones sufridas. Posteriormente, con el correspondiente parte facultativo, se personó en las dependencias de la Policía Nacional de la Comisaría de Delicias con el objetivo de interponer la denuncia.

Durante el desarrollo de la investigación, el afectado comunicó a los agentes que los presuntos autores habían contactado con él a través de una cuarta persona. En dicha comunicación, le reclamaron el pago de 200 euros para poder recuperar el patinete y, ante su negativa, afirmaron haber arrojado el vehículo al río Esgueva.

Tras realizar numerosas pesquisas para determinar la identidad de los implicados, los investigadores de la Policía Nacional materializaron la detención de los tres jóvenes el pasado 9 de junio. Los arrestados permanecieron bajo custodia policial hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad con cargos.