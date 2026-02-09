Tres detenidos en Valladolid, dos de ellos menores, por robar patinetes a punta de navaja

Tres menores detenidos en Valladolid, dos de ellos menores, por robar patinetes a punta de navaja. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Valladolid, han y detenido a tres personas, dos de ellas menores de edad, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación y lesiones cometido en la capital a finales del mes de diciembre de 2025.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23.00 horas del 22 de diciembre, cuando un grupo de menores fue abordado en la vía pública por varios jóvenes que, tras intimidarles y agredirles físicamente, les sustrajeron dos patinetes eléctricos. Durante la agresión, los autores llegaron a exhibir armas blancas de grandes dimensiones, provocando lesiones de carácter leve a dos de las victimas.

Las investigaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de Información permitieron determinar que los presuntos autores estarían vinculados a un grupo juvenil violento asentado en la ciudad. La agresión se habría producido en el marco de la actividad delictiva habitual de este tipo de grupos, empleando simbología y expresiones propias de estas organizaciones.

Como resultado de las pesquisas, los agentes procedieron a la detención de un joven mayor de edad y de dos menores, todos ellos presuntos responsables de los hechos. La Policía Nacional destaca la colaboración ciudadana, así como la importancia del trabajo preventivo y de investigación que se desarrolla de forma permanente para combatir la actividad de los grupos juveniles violentos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos especialmente graves y garantizar la seguridad de la ciudadanía.