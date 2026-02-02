Tres detenidos en Valladolid el fin de semana por delitos de violencia de género o doméstica

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres varones han sido detenidos durante el pasado fin de semana por delitos de violencia de género o doméstica, concretamente por una presunta agresión sexual a su pareja, por quebrantamiento de una orden de alejamiento y por agredir a su abuela, según ha informado a Europa Press la Policía Municipal.

El primero de los hechos se ha producido en la noche del viernes 30 de enero, cuando agentes uniformados acudieron a un domicilio del barrio de Las Delicias, donde una mujer de 29 años había llamado a la Policía ya que su marido, de 52 años, había llegado a casa "borracho", se había metido en la cama en la que ella se encontraba y le había realizado tocamientos sin su consentimiento.

La mujer afirmaba que quiere separarse de su pareja, pero que por el momento no le había dejado porque no ha encontrado un domicilio al que mudarse.

Escuchado el testimonio de la víctima, los agentes accedieron a la habitación en la que se encontraba el varón, con quien se entrevistaron y que negó los hechos. Finalmente fue detenido en por el presunto caso de violencia de género.

En la jornada del sábado 31, a las 11.00 horas, una mujer llamaba a la Policía y aseguraba que su sobrino, de 22 años, había agredido a su madre --abuela del ahora detenido y de 68 años--, a la que había golpeado, presuntamente, en el brazo y en el pecho. Tras ello había abandonado el domicilio, ubicado en el barrio de Pajarillos.

En torno a las 12.00 horas, se recibió otra llamada que aseguraba que alguien había dejado un vehículo "en el medio de la calle" en el mismo barrio y se había metido en un bar.

Agentes uniformados acudieron al establecimiento y, según el relato policial, al acceder un joven que se encontraba dentro les miró y exclamó: "no me detengáis, que no he pegado a mi abuela". Los funcionarios procedieron a identificarlo y comprobaron que era el varón que supuestamente había agredido a la madre de su progenitor, por lo que fue detenido por un delito de violencia en el ámbito familiar.

La víctima manifestó que iba a acudir al médico para ser tratada de las lesiones causadas en la agresión.

Ya en la madrugada de este domingo día 1, fue detenido en el barrio de Parquesol un varón de 47 años por quebrantamiento de una orden de alejamiento que le constaba por delito de violencia de género.

A las 2.00 horas del domingo, una mujer llamó a la Policía y aseguró que había visto a un individuo que había entrado al portal y había mirado los buzones, mientras que poco después había accedido a la zona de los garajes.

Acudieron al lugar agentes uniformados que localizaron al varón y le filiaron, gestión en la que comprobaron que sobre el varón pesaba una orden de alejamiento de una mujer que vive en el portal de al lado, pero en el mismo inmueble. Asimismo, entre sus pertenencias encontraron las llaves de un vehículo que figura a nombre de la mujer y que se encontraba estacionado en el garaje que ambos portales comparten.