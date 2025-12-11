Tres detenidos en Valladolid tras ocuparles 105 gramos de cocaína en una bolsa termosellada. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras ocuparles más de cien gramos de cocaína, en el marco de una actuación desarrollada en la noche del pasado 5 de diciembre, en la zona norte de la ciudad de Valladolid, habitual punto de menudeo de sustancias estupefacientes, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A las 23.55 horas, un indicativo de Policía Nacional uniformado y con vehículo oficial observó un turismo ocupado por al menos tres personas que circulaba por la calle Cisne realizando movimientos sospechosos. Tras seguir al vehículo por la calle Pingüino y activar los prioritarios, los agentes lograron interceptarlo en la confluencia de las calles Cigüeña y Pingüino.

Durante la intervención, los agentes observaron cómo el copiloto manipulaba billetes procedentes de la guantera, introduciéndolos en su pantalón. Ante la actitud sospechosa, se solicitó apoyo de otro indicativo policial y se procedió a la identificación y cacheo de los ocupantes.

En el registro del copiloto se localizó una bolsa termosellada al vacío con una sustancia compacta de color blanco, que resultó ser cocaína, con un peso de 105,91 gramos, además de 230 euros en efectivo. Además, el conductor portaba en su cartera una placa metálica con un pequeño fragmento de lo que parece ser hachís y en el asiento trasero viajaba un tercer varón, junto al cual se halló posteriormente un paquete de papel de fumar con pequeños fragmentos de hachís.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025 el valor de la sustancia intervenida habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de 11.938,49 euros.

Ante estos hechos, los tres ocupantes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, quedando las sustancias y efectos intervenidos a disposición judicial. Tras finalizar al atestado policial. los tres varones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó libertad para dos de ellos y el inmediato ingreso en prisión del tercer detenido.