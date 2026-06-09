Tres fallecidos, dos de ellos ciclistas, y siete heridos en accidentes de tráfico en CyL en las últimas horas

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VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos ciclistas y el conductor de un camión, han perdido la vida en las últimas horas en accidentes de tráfico en carreteras de Castilla y León, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 y de la Guardia Civil.

El primero de los siniestros se produjo en Roperuelos del Páramo (León) en la tarde noche del lunes, poco antes de las 21.50 horas, cuando un ciclista de 80 años falleció al colisionar con un camión en el kilómetro 16 de la LE-412.

Horas más tarde perdió la vida el conductor de un camión y resultó herido otro después de que, en torno a las 1.05 horas, colisionaran frontalmente los dos vehículos pesados en la N-601, a la altura de La Mudarra (Valladolid).

Ya por la tarde otro ciclista de 77 años, vecino de Valencia que realizaba el Camino de Santiago, falleció tras colisionar su bicicleta y un turismo en Melgar de Yuso (Palencia). El suceso se produjo minutos antes de las 14.25 horas, cuando se avisó al 112 de una colisión entre un turismo y una bici en el kilómetro 11 de la P-4311, a la altura de la citada localidad.

Además, otras seis personas han resultado heridas en cinco accidentes más. Se trata de un motorista que sufrió una caída en Simancas (Valladolid); un herido tras colisionar un turismo y un camión en el término vallisoletano de La Pedraja de Portillo; otro conductor de un camión tras volcar su vehículo en Salices de Payuelo (León); una mujer y un varón que sufrieron lesiones tras chocar una furgoneta y un turismo, de nuevo en La Mudarra (Valladolid); y un varón que ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras volcar un turismo en Encinasola (Salamanca).