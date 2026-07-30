Tres grupos protagonizan el XX aniversario de las Veladas de Jazz de Boecillo (Valladolid) desde este sábado

El diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban, junto a la Teniente de alcalde y concejala de Cultura, Cristina Gil, y el director del Festival, José Luis Gutiérrez, en la presentación de las 'Veladas de Jazz'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Boecillo acogerá a partir de este 1 de agosto la XX edición de las Veladas de Jazz, una cita protagonizada por la música sincopada que se celebrará cada sábado, a excepción del segundo del mes, con tres grupos de ritmos cubanos, clásicos hispanoamericanos y músicos de la Comunidad, respectivamente.

El diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban, junto a la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Cristina Gil, y el director del Festival, José Luis Gutiérrez, ha presentado la segunda década de estas veladas en la localidad este jueves, 30 de julio, en el Palacio de Pimentel.

"Las Veladas de Jazz de Boecillo celebran su XX aniversario, que consolida una apuesta por mantener la cercanía a los asistentes y amantes de este género con tres propuestas de gran calidad durante las noches de agosto de nuestro querido pueblo, tal y como se ha hecho desde sus orígenes", ha subrayado Gutiérrez.

El ciclo de conciertos espera entre 500 y 600 asistentes en el parque de El Tejar, según las estimaciones del director, quien ha descrito el recorrido de las veladas como "años de aventura" en los que se ha sucedido este "pequeño milagro" a pesar de los cambios de gobierno.

En esta línea, Gutiérrez ha puesto en valor el apoyo de la concejala de Cultura, a la que atribuye el reconocimiento de ser la política que más "ha favorecido" al Festival, la misma que para celebrar esta edición "especial" repartirá pines con forma de saxofón a los primeros asistentes.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará este sábado, 1 de agosto, con Malecón 101, un grupo cuyo nombre viene de la casa de Madelin Espinosa, lugar en el que músicos habaneros compartían música y grandes momentos y que está formado por seis mujeres que proponen un recorrido por la música del país caribeño mediante el danzón, bolero, mambo, guaracha, son y rumba.

El sábado 8, el afamado y reconocido José Luis Gutiérrez estará acompañado por Rubén Villadangos al piano, Marco Niemietz al contrabajo y Tommy Caggiani a la batería en el espectáculo 'Clásicos hispanoamericanos', un encuentro entre la tradición hispanoamericana y el jazz, donde el músico plantea un viaje por algunos de los clásicos más conocidos.

Las Veladas finalizarán el sábado 22 con No Cantes Victoria, un grupo liderado por la cantante y pianista Victoria Mesonero que llevará a Boecillo una propuesta de soul-funk, donde también actuarán Arturo Martín Martín al piano, Raúl Becerra Martín a la guitarra, Carlos Calzada Moreno al saxo, Felipe Arrúe Anttila a la batería y Francisco Rojo Bianchi al bajo.

La formación ha publicado trabajos como 'A-Love' en 2011, 'Invicta' en 2016 y 'Quince' en 2025, además de recibir reconocimientos como el Premio a la mejor banda de la Universidad de Salamanca, el Premio a la mejor banda del Festival Alcalá Suena y el primer premio Talento Joven.