Tres heridas, incluida una niña de cinco años, en el vuelco de un coche en la A-52 en Asturianos (Zamora)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico - SACYL - Archivo

ZAMORA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres han resultado heridas, incluida una niña de cinco años, en la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 69 de la A-52, sentido Orense, en el término municipal de Asturianos (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 13.26 horas de este domingo, cuando la Sala de Operaciones Castilla y León 1-1-2 ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso e indicaban que había varias personas heridas.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA)y una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a tres personas, una mujer de cinco años y una mujer de 70, que han sido trasladadas en soporte vital avanzado, y una mujer de 42 años que ha sido trasladada en UVI móvil. Las tres heridas han sido trasladadas al Hospital de Benavente.