Tres heridos en una colisión entre dos turismos en la CL-613 en Grijota (Palencia)

PALENCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 2 de la carretera CL-613, en Grijota (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.11 horas del jueves 18 de diciembre, cuando el 1-1-2 recibió un aviso sobre el incidente en el que se informaba de que había una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos.

El 1-1-2 avisó de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Palencia.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió finalmente a tres personas heridas, dos mujeres de 60 y 22 años trasladadas en ambulancia de soporte vital básico, y un varón de 21 años, trasladado en UVI móvil, todos al hospital de Palencia.