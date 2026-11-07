Tres heridos en una colisión entre tres turismos en Cubillas de Santa Marta (Valladolid)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 10:23
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   VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Tres personas han resultado heridas en una colisión múltiple en la que se han visto implicados tres turismos en el kilómetro 104 de la A-62, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid), sentido Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El accidente tuvo lugar sobre las 20.48 horas de este viernes, cuando varias llamadas alertaron al 112 de la colisión e indicaron que al menos dos personas habían resultado heridas y no podían salir de los vehículos.

   La sala de operaciones del 112 informó del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico y varias ambulancias de soporte vital básico.

   En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a tres personas, una mujer de unos 60 años y dos varones de unos 20 años.

   Los tres heridos fueron trasladados posteriormente en ambulancias de soporte vital básico, acompañados por el equipo médico, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

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