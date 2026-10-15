Tres heridos al colisionar dos camiones en la CL-601 de Viana de Duero (Soria)

SORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en una colisión frontal ocurrida este jueves entre dos camiones en la CL-101, en el municipio soriano de Viana de Duero, dos de ellas evacuadas al Complejo Asistencial de Soria y el tercero en helicóptero hasta Burgos, según han informado fuentes del servicid de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

A las 8,16 horas una llamada ha alertado de la colisión de dos camiones en Viana de Duero, donde, en principio, han resultado heridos los dos conductores de los vehículos y al menos uno de ellos se encuentra atrapado en el interior de la cabina.

Hasta el lugar se han desplazado efeictivos de Tráfico de Soria, de los bomberos de la Diputación y de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico, un equipo médico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a tres personas.