Tres heridos, uno de ellos atrapado, en una colisión entre dos turismos en Muñana (Ávila)

ÁVILA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 68 y 58 años y a una mujer de 57 han resultado heridos en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 284 de la carretera N-110, en el término municipal abulense de Muñana, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 15.14 horas de este miércoles, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente e informaban de que en uno de los vehículos había un varón herido, consciente y atrapado, y en el segundo vehículo también había una mujer herida.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de tráfico de Ávila y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC). Además, se ha trasladado el aviso a Bomberos de Ávila, cuya intervención ha sido necesaria para excarcelar al varón que se encontraba atrapado.

En el lugar, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha atendido a los dos hombres y a una mujer que han sido evacuados en las ambulancias al Complejo Asistencial de Ávila.