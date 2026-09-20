Tres heridos, entre ellos un bebé, en el vuelco de un turismo en Basconcillos del Tozo (Burgos)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

BURGOS, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un turismo ha volcado esta madrugada tras salirse de la vía en el kilómetro 40 de la N-627, en el término municipal de Basconcillos del Tozo (Burgos), y sus tres ocupantes, entre ellos un bebé, han sido trasladados al Hospital de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 00.48 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo que había volcado y solicitaba asistencia para tres personas que permanecían conscientes y atrapadas en el interior del vehículo.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de Villadiego.

La UVI móvil ha trasladado a una mujer de unos 30 años, que viajaba con un bebé, mientras que la ambulancia de soporte vital básico ha evacuado a un varón de unos 30 años.

Las tres personas han sido trasladadas al Hospital de Burgos para recibir asistencia sanitaria.