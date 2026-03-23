Tres heridos, entre ellos dos policías locales, tras chocar un taxi y un coche patrulla en Palencia

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

PALENCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas son policías locales, tras chocar un taxi y un coche patrulla esta noche en un cruce en Palencia capital, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00:36 horas en el cruce entre la calle Don Alonso Paris y la Avenida de Santander donde, según los alertantes, habían colisionado un taxi y un vehículo patrulla de la Policía Local.

Los alertantes solicitaron asistencia para tres personas heridas, entre ellas dos agentes de Policía. El 112 avisó a la propia Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico. Las tres personas heridas fueron trasladadas al hospital de Palencia.