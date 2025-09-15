Tres investigadas por llevarse productos por valor de 1.000 euros del centro comercial de Arroyo (Valladolid)

Agentes de la Guardia Civil en el centro comercial de Arroyo (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a tres mujeres, todas ellas mayores de edad, que presuntamente se llevaron 1.000 euros en productos de varios establecimientos del centro comercial de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

La intervención se produjo tras el aviso de los vigilantes de seguridad del centro comercial, que habían retenido a un grupo sospechoso conformado por tres mujeres mayores de edad y cuatro menores, que fueron identificadas en el lugar, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla, que prestaba servicio de seguridad ciudadana, recibió un aviso para acudir al centro comercial, donde los vigilantes de seguridad habían interceptado a un grupo de personas que supuestamente había sustraído efectos en varios establecimientos.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con el personal de seguridad, que informó de que habían recibido el aviso del propio establecimiento después de que varios clientes advirtieran a los empleados de que alguna persona estaba ocultando productos. Tras revisar las cámaras de seguridad, se pudo comprobar la participación de un grupo integrado por varias mujeres.

Durante la intervención, se procedió a registrar las pertenencias de las mujeres, localizando varias prendas procedentes de otro establecimiento del centro comercial que aún conservaban las etiquetas y no pudieron acreditar su compra de ninguna forma.

La Guardia Civil verificó posteriormente las imágenes de seguridad de ambos comercios y constataron que las personas retenidas coincidan con las que aparecían en las grabaciones de videovigilancia.

Asimismo, los establecimientos afectados aportaron las facturas de los efectos sustraídos, cuyo valor ascendía aproximadamente a 1.000 euros. Parte de esos productos fueron recuperados en las inmediaciones del centro comercial.

Por estos hechos, las tres mujeres han sido investigada como presuntas autoras de un delito de hurto, siendo puestas las diligencias a disposición de la autoridad judicial.