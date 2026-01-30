Tres jóvenes detenidos en Valladolid por agredir a otro con un machete en las inmediaciones de una 'disco'. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a tres jóvenes, uno de ellos menor, como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado la madrugada del pasado 21 de diciembre de 2025, cuando abordaron a otro en las inmediaciones de una conocida discoteca del centro de la ciudad y le asestaron un machetazo que le ocasionó un grave corte en un brazo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Dos de las detenciones se produjeron el pasado día 23 de enero, mientras que la tercera tuvo lugar el día 26. Se les relaciona con los hechos registrados el citado día, cuando un grupo de cinco jóvenes abordaban sobre las 07.00 horas a otro joven a la salida del local.

Tanto los agresores como la víctima son jóvenes vinculados a grupos juveniles violentos de signo contrario, que en otras ocasiones han protagonizado enfrentamientos. Esta vez los detenidos rodearon a la víctima y cuatro de ellos iniciaron la agresión en la que uno de los atacantes utilizó un machete de grandes dimensiones con el que produjo un profundo corte en el antebrazo derecho a la víctima.

El herido logró huir y paró a un turismo que circulaba por allí, demandando auxilio del conductor. El hombre del turismo llamó al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y al lugar acudieron varios indicativos de la Policía Nacional que practicaron un torniquete de emergencia en el brazo de la víctima para contener la profunda hemorragia que presentaba, lo que impidió un resultado más grave. La víctima fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Río Hortega, donde fue atendida de urgencia del grave corte que presentaba.

Los agresores habían abandonado la zona antes de la llegada de las dotaciones policiales, que recabaron todos los datos de posibles testigos y de los hechos acontecidos. Una vez que lo ocurrido se puso en conocimiento de la Brigada Provincial de Información de Valladolid, los investigadores se pusieron tras la pista de los autores de la agresión, a efectos de identificarlos y proceder a su detención.

Tras diferentes pesquisas y después de contrastar los diferentes testimonios aportados por los testigos de los hechos, los investigadores de la Policía Nacional han determinado, sin ningún género de dudas, la identidad y participación en la agresión de cuatro jóvenes, uno de ellos menor. De los identificados los agentes ya tenían conocimiento por estar vinculados a grupos juveniles violentos, sobre los que la Brigada Provincial de Información practica un constante seguimiento y vigilancia.

Dos de los jóvenes han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional el día 23 de enero como presuntos autores de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, pasando a disposición de la autoridad judicial, que decretó la libertad de ambos, mientras que el tercero, menor de edad, fue detenido en la tarde del pasado día 26 y puesto a la mañana siguiente a disposición de la autoridad judicial, que ha determinado su ingreso en un centro de menores.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.