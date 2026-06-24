Tres mujeres por robar perfumes y ropa por valor de 600 euros en un centro comercial en Arroyo

Tres mujeres por robar perfumes y ropa por 600 euros en un centro comercial en Arroyo. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres mujeres, vecinas de Valladolid y con numerosos antecedentes policiales, por el hurto de perfumes y prendas de vestir en un centro comercial en Arroyo de la Encomienda. Se las imputa también un delito de pertenencia a grupo criminal, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 20 de junio, cuando la Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil recibió un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS). La alerta solicitaba el traslado inmediato de los agentes a un centro comercial ubicado en la referida localidad, donde los vigilantes de seguridad habían logrado interceptar a varias personas mientras cometían hurtos.

A la llegada de los agentes, el personal de seguridad privada se encontraba custodiando a dos de las implicadas. Según manifestaron los vigilantes, la encargada de una de las tiendas del complejo había dado la voz de alarma tras sorprender a dos mujeres manipulando y eliminando los sistemas de seguridad de varios perfumes valorados en 291,85 euros. Las sospechosas introdujeron la mercancía en un bolso y lograron abandonar el establecimiento sin activar los arcos de seguridad, siendo interceptadas en el exterior de forma inmediata.

De manera consecutiva, el personal de seguridad recibió un segundo aviso procedente de otra perfumería del centro. En este caso, la responsable del local sorprendió a dos mujeres cuando retiraban las alarmas de dos cofres de perfume valorados en 159,90 euros. Al verse descubiertas, las implicadas entregaron el producto y huyeron del lugar.

A través de las cámaras de vídeo-vigilancia del centro comercial, los vigilantes lograron realizar un seguimiento exhaustivo de las sospechosas. En las grabaciones exteriores se pudo observar cómo estas dos mujeres se reunían con otras dos en los exteriores y mantenían una conversación antes de dividirse.

ALARMAS INUTILIZADAS

Dos de ellas se dirigieron a una tercera tienda de ropa, donde intentaron sustraer prendas valoradas en 177 euros utilizando el mismo 'modus operandi' de inutilización de alarmas. Tras ser retenidas por la encargada, abandonaron la bolsa y emprendieron la huida, si bien fueron finalmente interceptadas por los vigilantes. Una tercera implicada fue localizada en el aparcamiento de un autoservicio cercano tras cruzar la carretera.

Una vez en el lugar, la patrulla de la Guardia Civil procedió a realizar una inspección ocular del vehículo utilizado por las sospechosas, sin localizar en su interior más objetos sustraídos. Tras la correspondiente identificación de las tres mujeres, los agentes comprobaron que a todas ellas les constan numerosos antecedentes por hurtos y robos de características similares.

Asimismo, las encargadas de los comercios afectados reconocieron sin ningún género de dudas a las identificadas como autoras habituales de estos hechos en el centro comercial, a la vez que señalaron que en ocasiones anteriores utilizaban un carrito de bebé para ocultar el material sustraído.

Los agentes procedieron a la detención de las tres mujeres implicadas por un presunto delito continuado de hurto y un delito de formación de grupo criminal. Todos los efectos recuperados (prendas de vestir y productos de perfumería) han quedado en depósito en los correspondientes establecimientos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con las grabaciones de seguridad aportadas.