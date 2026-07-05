Tres personas evacuadas en sendas operaciones en Picos de Europa

LEÓN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas fueron evacuadas el sábado en sendas operaciones dirigidas por el Centro Coordinador de Emergencias en Picos de Europa, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El primero comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, a las 15.58 horas, que solicitaba asistencia para una persona que había resultado herida en un pie y se encontraba los pies de la Aguja del Corpus Christi, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

Al tratase de un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, el gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y envió una ambulancia de soporte vital básico.

El 1-1-2 también contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizó la ubicación exacta de la víctima y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellos enfermera, hacia la zona.

A las 16.50 horas, se recibió en el 1-1-2 un aviso desde Peña Santa de Castilla, a un kilómetro del anterior incidente, y en este caso porque un varón adulto se encontraba indispuesto y no podía continuar camino.

Se realizó, igualmente, una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente. Se avisó, además, a Guardia Civil COS y al 112 - Servicio de emergencias del Principado de Asturias, al tratarse de una zona limítrofe.

El helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León accedió a la zona de la Aguja del Corpus Cristi, los rescatadores bajaron mediante maniobra de grúa y la rescatadora enfermera inmovilizó el pie del herido con una férula de vacío. Posteriormente, este fue izado mediante maniobra de grúa doble junto a la enfermera rescatadora.

La aeronave continuó hasta Peña Santa de Castilla y apoyó patín para permitir la subida del varón indispuesto.

Así, ambos montañeros fueron evacuados hasta la localidad de Riaño, donde esperaba el personal sanitario. La ambulancia de soporte vital básico trasladó a los pacientes, varones de 55 y 73 años, respectivamente, al centro de salud de Riaño.

En el trascurso de estas intervenciones, a las 17.39 horas, se recibió una llamada en el centro de emergencias 1-1-2 en la que se solicitaba asistencia para un varón con síntomas de agotamiento y deshidratación cuando realizaba una ruta desde Pardamaza a Primout, en el término municipal de Toreno (León).

El gestor del 1-1-2 realizó una conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizó la ubicación exacta de la víctima y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellos enfermera, hacia la zona.

El Grupo de Rescate y Salvamento se dirigió al lugar, localizó al varón y se quedó en estacionario para que los rescatadores bajasen mediante maniobra de grúa. Así, se le colocó un triángulo de evacuación al montañero y se le izó al helicóptero. Además, se evacuó al perro que le acompañaba, igualmente mediante maniobra de grúa.

El varón fue evacuado hasta la localidad donde tenía el vehículo sin necesidad de asistencia sanitaria.