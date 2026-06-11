Tribunal de Cuentas sanciona a Somos X Nava por superar los límites máximos de gastos en las municipales del 2023

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VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha sancionado a la formación política Somos x Nava por superar "los límites máximos de gastos en las elecciones municipales de 2023".

Según informa en un comunicado, el partido, que logró dos concejales en el Consistorio navarrés en los comicios, ha sido sancionado por una "infracción muy grave" prevista en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, al haber superado los límites máximos de gastos en las elecciones del 28 de mayo de 2023, e incumpliendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la institución son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.