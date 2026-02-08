Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos

Temporal.- Concluye el fin de semana con 33 avisos hidrológicos activos en la cuenca del Duero, dos de nivel rojo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han intervenido este domingo de urgencia para retirar un gran tronco que la corriente del río había arrastrado hasta el barco La Leyenda del Pisuerga y suponía una "amenaza directa" para la embarcación, ya que había quedado encajado en la zona del amarre y comprometía la estabilidad de la estructura.

El incidente ha ocurrido en un contexto de crecida del caudal debido al paso del tren de borrascas que, precisamente, mantiene en nivel amarillo el Pisuerga a su paso por la capital vallisoletana.

Los efectivos han actuado con rapidez en una compleja intervención que se ha prolongado durante tres horas, dificultada por las fuertes corrientes y las grandes dimensiones del tronco, han detallado fuentes de los Bomberos de Valladolid a Europa Press.

A pesar del riesgo inicial, los bomberos han logrado retirar el tronco y reubicarlo en una zona segura donde ya no representaba un peligro para la navegación ni para el buque de recreo.