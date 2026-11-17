Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López Gutiérrez, y ha confirmado su condena por prevaricación administrativa y gestión interesada, contra la que ya no cabe recurso.

Las penas dictadas son de seis meses de prisión, multa e inhabilitación de dos años para cargo público por el delito de gestión interesada, y nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, además de las costas.

Así lo ha transmitido el PSOE de Cabañas Raras, que ha valorado positivamente la resolución final del proceso judicial, que se inició en 2023 cuando la Audiencia Provincial de León condenó al exalcalde. La sentencia fue confirmada en 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y ahora se ha ratificado desde el Tribunal Supremo.

"Por fin se ha ratificado lo que llevamos diciendo años: que el exalcalde incumplió la ley y utilizó su cargo político en su propio beneficio a costa de los intereses de todos los vecinos", ha recalcado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

Además de aplaudir esta decisión del TS, los representantes socialistas han emplazado al equipo de Gobierno del PP a revisar "con lupa" las adjudicaciones municipales. "La sentencia obliga al actual gobierno a extremar las precauciones en cualquier adjudicación, contrato o autorización que afecte a las empresas del exalcalde, porque los vecinos no pueden volver a ver cómo el patrimonio municipal se adjudica sin garantías suficientes", han sostenido y han advertido de que seguirán "vigilantes" y realizarán un trabajando por un ayuntamiento "transparente, claro y al servicio de todos".

La sentencia del Tribunal Supremo responde a los hechos ocurridos hace nueve años cuando, Juan Marcos López Gutiérrez --que entonces era alcalde de Cabañas Raras y administrador de la Clínica Veterinaria Bierzo-- presidió la mesa que abrió las ofertas y votó en el pleno para adjudicar la parcela 97 del polígono industrial a su propia empresa. "SABÍA QUE TENÍA QUE APARTARSE Y NO LO HIZO"

"Sabía que tenía que apartarse y no lo hizo, como sí hizo años antes, saliendo del pleno para no intervenir en el nombramiento de una familiar como Jueza de Paz sustituta, pero se quedó cuando se trató de su negocio", ha añadido el PSOE.

Además, los representantes socialistas han añadido que la venta se hizo "saltándose pasos obligatorios que se habían cumplido en otras parcelas", al no incluirse en el orden del día del pleno y no publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En este sentido, el TS ha señalado que todo ello iba dirigido a evitar la publicidad de la subasta y evitar así que otras personas pudieran presentar ofertas.

"Mientras tanto, su empresa había conseguido una subvención de 53.819,92 euros para un proyecto en esa misma parcela, que era del Ayuntamiento", han detallado los socialistas, que han agregado que, una vez adjudicada la parcela, "siguió interviniendo en la escritura como alcalde y como administrador de la empresa".

"ERA EL MÁS INTERESADO"

El Alto Tribunal también ha rechazado el argumento de que "todos votaron a favor" y, en este sentido, ha argumentado que "los fallos del expediente podían pasar desapercibidos para otros concejales, pero no para él, que era el más interesado".

Por su parte, el denunciante del proceso, Antonio Puerto González, ha querido agradecer a los letrados ponferradinos Montserrat Corral Cascallana y Julio Gutiérrez Yáñez su labor durante estos nueves años de procedimientos judiciales y ha tenido un recuerdo al letrado Carlos González Valdeón, que defendió a la acusación particular en el recurso de casación y falleció el pasado mes de marzo, sin llegar a conocer esta sentencia.

"Aunque hemos tenido noticia de su fallecimiento recientemente, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros, y reconocer públicamente su trabajo", ha concluido.