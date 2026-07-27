TSCyL pide "medidas urgentes" para solucionar incidencias de conectividad en órganos judiciales de Ávila

Archivo - La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser. - MINISTERIO DE JUSTICIA - Archivo

ÁVILA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la adopción de "medidas urgentes" para solucionar incidencias de conectividad en órganos judiciales de la provincia de Ávila a causa del incendio que asola la provincia.

El TSJCyL ha mantenido este lunes un seguimiento permanente de la situación de la Administración de Justicia en la provincia abulense como consecuencia de los incendios forestales que afectan a diversas localidades del Valle del Tiétar.

Según el informe remitido por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la incidencia más relevante se ha concentrado en el Partido Judicial de Arenas de San Pedro.

Las medidas de confinamiento, evacuación de población y restricción de accesos acordadas por las autoridades competentes han afectado a numerosas localidades de la zona, entre ellas Casavieja, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Casillas, La Adrada, Piedralaves, Gavilanes, Pedro Bernardo y Mijares.

Esta situación ha generado "dificultades de desplazamient"o para ciudadanos, profesionales y parte del personal de la Administración de Justicia, además del cierre temporal de las Oficinas de Justicia Municipal de Pedro Bernardo y Sotillo de la Adrada.

Pese a estas circunstancias, la sede judicial de Arenas de San Pedro ha estado operativa y ha adoptado diversas medidas organizativas para garantizar la prestación de los servicios esenciales, especialmente en materia de guardia, Registro Civil y actuaciones urgentes e inaplazables.

Asimismo, se ha centralizado temporalmente en esta sede la actividad correspondiente a las oficinas municipales afectadas por las restricciones de acceso, tal y como ha informado el TSJCyL en un comunicado recogido por Europa Press.

En cuanto a la actividad jurisdiccional, durante la jornada de este lunes han tenido que suspenderse tres juicios rápidos en el Tribunal de Instancia de Arenas de San Pedro, los cuales, cuando las circunstancias lo permitan, volverán a señalarse.

Además, queda pendiente la celebración de un procedimiento de familia previsto para el próximo 29 de julio, que dependerá de la evolución de la emergencia.

Las limitaciones derivadas de los incendios también han afectado a las comunicaciones y al acceso ordinario a determinados servicios tecnológicos, lo que ha obligado a adoptar soluciones provisionales para garantizar la actividad judicial imprescindible y la atención al público. No obstante, los órganos judiciales han continuado prestando servicio mediante los medios disponibles.

Pese a ello, la presidenta del TSJCyL ha puesto en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dichas incidencias de conectividad y telecomunicaciones detectadas.

En este sentido, Del Ser ha solicitado la adopción de "medidas urgentes" que garanticen el acceso a internet, a las aplicaciones corporativas y a los sistemas de comunicación necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por su parte, en el Partido Judicial de Ávila, tanto el Tribunal de Instancia como la Audiencia Provincial han mantenido su actividad con normalidad y no se han registrado incidencias que hayan requerido la adopción de medidas extraordinarias.

La única incidencia relevante en este ámbito ha afectado a la Agrupación de Oficinas de Justicia en el Municipio de Cebreros, cuya sede ha permanecido cerrada debido a las medidas de confinamiento.

De esta manera, el personal ha continuado prestando servicio en régimen de teletrabajo y se ha acordado la suspensión de un lanzamiento previsto para el próximo 29 de julio.