El TSJCyL participará en proyectos piloto de automatización judicial para agilizar procedimientos

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acordado la participación de la Comunidad en los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de proyectos piloto de automatización robótica de procesos judiciales.

La iniciativa, enmarcada en el proceso de modernización de la Administración de Justicia, tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los órganos judiciales y reducir cargas administrativas en procedimientos de elevada tramitación.

Durante la sesión celebrada el pasado 26 de junio, la Sala ha abordado la propuesta de creación de un grupo de trabajo encargado de analizar la viabilidad técnica, jurídica y organizativa de estas herramientas. Dichas aplicaciones tecnológicas podrían aplicarse inicialmente a procedimientos monitorios, juicios verbales y litigios relacionados con condiciones generales de la contratación, ámbitos jurisdiccionales que concentran un volumen significativo de asuntos repetitivos.

El acuerdo adoptado ha supuesto la designación de representantes del TSJCyL para participar en el desarrollo de estos proyectos piloto, cuyo despliegue será progresivo y estará sometido a evaluación continua. La finalidad de los trabajos es comprobar si la automatización de determinadas actuaciones de carácter mecánico y administrativo puede contribuir a una gestión más eficiente de los recursos sin afectar a las funciones jurisdiccionales exclusivas de jueces y magistrados.

Según los criterios analizados por la Sala, la posible extensión futura de estos proyectos a distintos partidos judiciales de Castilla y León dependerá de factores como la carga de trabajo existente, la disponibilidad de medios tecnológicos, la capacidad organizativa de los órganos afectados y los resultados obtenidos durante la fase inicial de prueba. Asimismo, la iniciativa se enmarca en las estrategias impulsadas a nivel nacional para avanzar en la transformación digital de la Justicia.

Por último, la Sala de Gobierno ha valorado especialmente el potencial de estas herramientas para liberar recursos destinados actualmente a tareas repetitivas, permitiendo concentrar mayores esfuerzos en la resolución de asuntos complejos. Con esta decisión, el TSJCyL se ha situado entre las instituciones judiciales que participan activamente en la exploración de soluciones orientadas a modernizar la Administración de Justicia y mejorar los tiempos de respuesta.