TSJCyL ratifica 3 años de cárcel al recluso que se concertó con su hermano para meter 'coca' oculta en pantalones. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha mantenido la condena de tres años de prisión al joven Juan Carlos V.T, quien en abril de 2023 se encontraba interno en el Módulo 1 de conflictivos del Centro Penitenciario de Valladolid y que, como así considera probado el tribunal, se concertó con su hermano para introducir cocaína en el centro.

En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, rechaza el recurso del condenado--ha acudido ahora al Supremo--y ratifica la condena dictada el pasado mes de enero por la Audiencia de Valladolid, que consideró acreditado que el joven cometió un delito consumado de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud, y por ello, además de la referida pena privativa de libertad, le impuso el pago de una multa de 1.020 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante el juicio tan solo declaró por estos hechos el condenado y hoy exrecluso puesto que su hermano, Jerry V.T, quien introdujo la 'coca' oculta en los pantalones y figura también en el proceso como coacusado, permanece en paradero desconocido.

En su declaración, Juan Carlos V.T, de origen latino y que cuenta con un cociente intelectual límite, alegó en su descargo que un compañero de módulo le pidió que le metiera unos pantalones y para ello se puso en contacto telefónico con su hermano para que éste recogiera las prendas para que luego las llevara hasta el penal.

"Yo no sabía que la ropa pudiera ocultar droga. Ese preso me dijo que le hiciera el favor porque no tenía a nadie fuera para que le llevara los pantalones", mantuvo Juan Carlos V.T, quien declinó facilitar el nombre de quien él asegura que era el verdadero destinatario del paquete porque, según sostuvo, le tiene amenazado.

LOS FUNCIONARIOS EN SOBREAVISO

También testificaron, por videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Villanubla, los funcionarios que interceptaron el 22 de abril de 2023 el paquete que acercaron al Departamento de Comunicaciones del penal la madre de Juan Carlos, una hermana y el hermano, este último el coacusado en paradero desconocido que era el que portaba materialmente las prendas.

Los funcionarios coincidieron en que ya estaban en "sobreaviso" de que alguien pudiera tratar de meter droga en el centro, algo que pudieron comprobar, no sin dificultad, al revisar el paquete destinado a Juan Carlos compuesto por cinco pantalones en cuyas cremalleras de la bragueta, "súper bien cosidas", ocultaban cuatro bolsitas con 17 gramos de 'coca' con un valor superior a los mil euros, como luego pudo determinarse tras el correspondiente análisis.

"La verdad es que no era fácil detectarlo. Notamos un bulto en uno de los pantalones y al descoser apareció una bolsa, de ahí que luego revisáramos los otros cuatro vaqueros en los que aparecieron otras tres bolsitas", explicó una funcionaria de prisiones.

CONDICIONADO POR "UN MEDIO HOSTIL"

Por su parte, el médico forense de los juzgados, en una pericial a propuesta de la defensa, ratificó su informe en el que certifica que el acusado, aunque es imputable, pudiera haber visto condicionada y limitada su voluntad por el hecho de encontrarse en un "medio hostil" --en referencia a su estancia "extraordinaria" en prisión--, a lo que se añade en este caso la inteligencia límite con la que cuenta Juan Carlos.

Pese a ello, el fiscal del caso mantuvo en su informe final su petición de cuatro años de prisión para el encausado y el pago de una multa de 3.000 euros tras considerar acreditada su culpa y considerar su versión de los hechos como "meramente exculpatoria".

La defensa, por contra, solicitó un fallo absolutorio para su cliente por ausencia del elemento objetivo y del elemento subjetivo, en el primer caso porque no se había consumado el tipo delictivo --el envío no se llegó a recepcionar-- y en el segundo porque Juan Carlos ha podido ver mediatizada su actuación por su inteligencia límite y la presión a la que se hallaba sometido por estar interno en un módulo especialmente conflictivo.