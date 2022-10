Tudanca cree que Mañueco ha "doblado la rodilla" y ha reconocido su "culpa" y pide el cese de Quiñones

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha considerado que la comparecencia este martes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para explicar en las Cortes la campaña de incendios forestales de 2022 es el reconocimiento de una "culpa" y de la "desastrosa gestión" de unos fuegos que han arrasado casi 100.000 hectáreas y por la que ha pedido el cese del consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Hoy señor Mañueco viene, le guste o no, a doblar la rodilla, a reconocer que se equivocaron y a cambiar todas sus políticas. Hoy, usted pierde y gana Castilla y León", ha zanjado en concreto Luis Tudanca que ha advertido al presidente de que ahora llega "muy tarde", máxime, ha bromeado, tras su "estelar aparición disfrazado de Indiana Jones" de hace meses tras la que ha estado desaparecido, sin comparecer y sin dar explicaciones.

Tudanca ha ironizado también sobre el "completo" cambio de posición del presidente de la Junta en su "desparpajo" para "decir una cosa y la contraria acostumbrada".

"Hoy reconocen que no había medios suficientes y que actuaron mal y tarde. Sólo hace falta que pidan perdón y que se vayan", ha concluido el líder del PSOE en Castilla y León en referencia al reciente acuerdo para mejorar el operativo de la lucha contra los incendios forestales que, según ha reivindicado el socialista, se ha alcanzado de la mano del Diálogo Social, a pesar de las recientes críticas que ha realizado el número dos del PP al uso de la negociación como "escudo". "Pues hasta con usted en beneficio de Castilla y León", ha bromeado.

"Lástima que haya tenido que ser 10 años después, con 95.000 hectáreas quemadas y tras perder tres vidas", ha zanjado Tudanca que se ha preguntado si la Junta hubiera firmado este acuerdo sin los incendios de este verano para recordar también las "prisas" del Ejecutivo autonómico tras el Real Decreto-Ley del Gobierno de España que obliga a tener un operativo "todo el año" y financiación suficiente.

El líder socialista ha recordado al respecto que el Grupo Parlamentario Socialista propuso hace 13 años elaborar una ley autonómica sobre prevención y extinción de incendios para mejorar el operativo, hacerlo público y extenderlo todo el año y ha lamentado el rechazo del PP a un total de 80 iniciativas en 14 años.

"No pueden aducir que no pudieron hacer nada para evitar lo de la Paramera, lo de la sierra de la Culebra, lo de Cebreros, lo de Monsagro, lo de Quintanilla del Coco (...) No pueden culpar a la oposición. A los ecologistas. No pueden insinuar una trama de incendiarios que quieren hacer daño al esforzado Gobierno de Castilla y León porque sólo tres de los 17 grandes incendios que se han producido este verano han sido intencionados", ha sentenciado Tudanca que ha advertido a los integrantes de la Junta de que este verano "pesará siempre sobre sus conciencias y sobre su legado".

Tudanca ha reconocido que la Junta de Castilla y León no es la culpable de los incendios forestales, pero sí de las "graves negligencias" y de tener "el peor operativo de España, el más precario" al que "por no darles, no se les daba ni agua ni comida en condiciones". "Son responsables de haber declarado sólo riesgo medio de incendios en el mes de junio contra toda evidencia. Son responsables de haber invertido menos de la mitad en gasto forestal de lo que ha invertido el resto de las comunidades autónomas. Son unos irresponsables", ha concluido.

Dicho esto, ha lamentado que Castilla y León ha sufrido en un año "tres de los peores cinco incendios de la historia reciente de España" y ha compartido la anterior crítica del soriano Ángel Ceña de que en algunos incendios hubo más medios de otras comunidades que de Castilla y León.

"Si no fuera por la UME, el drama hubiera sido aún peor, mucho peor", ha añadido para insistir en su convencimiento de que mantener un operativo todo el año "no era absurdo ni un despilfarro", como ha reprochado al consejero del ramo, frente a "las propuestas estrellas" del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, de destinar a los desempleados para limpiar el monte, "maillots ciclistas firmados para los alcaldes afectados, un concierto benéfico o entradas para un Open de tenis para los afectados".

"No se les puede pedir explicaciones de los incendios porque hubo tres víctimas y eso es usarlas. No se pueden criticar las barbaridades de su vicepresidente sobre violencia de género porque eso es utilizar a las víctimas. No se les puede pedir explicaciones sobre su gestión en las residencias porque hubo 4.469 fallecidos y eso es usarles. ¿No será que ustedes, que son quienes tienen las competencias sobre incendios, sobre residencias y a un vicepresidente de extrema derecha, usan a las víctimas para evitar responder de su gestión y de sus actos?", se ha preguntado en referencia a la reciente sentencia del TSJCyL que obliga a la Junta a facilitar los datos de fallecidos en las residencias.

Luis Tudanca ha iniciado su intervención en el pleno ordinario de las Cortes con unas palabras de recuerdo a la mujer asesinada el pasado lunes en Palencia para evidenciar una condena a la violencia de género "le pese a quien le pese en la extrema derecha", ha añadido ante la negativa de Vox a suscribir una Declaración Institucional de condena de este caso.