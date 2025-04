Tudanca: "Estaré aquí a disposición del partido y del secretario general hasta que él quiera"

VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha garantizado este jueves que seguirá como portavoz del PSOE en el Parlamento de Castilla y León "a disposición del partido y del nuevo secretario general hasta que él quiera".

"Así de fácil y así de contundente", ha añadido Tudanca que ha reiterado que no quiere otra cosa que ayudar a que el cambio llegue a Castilla y León por lo que se a vuelto a comprometer a ayudar con todas sus fuerzas y "sin ningún tipo de ambage y sin ningún tipo de duda". "Voy a echar una mano y voy a remar a favor en todo lo que pueda", ha añadido.

Luis Tudanca ha insistido en que le corresponde a Carlos Martínez hacer los cambios que considere en la Ejecutiva y en la dirección del Grupo Parlamentario y ha defendido que tiene derecho a llevarlos a cabo "cuando él estime oportuno" y "cuando las circunstancias así lo aconsejen".

Por otro lado, ha apelado a su papel como ex secretario autonómico del PSOE para rechazar pronunciarse sobre el eposidio del micro abierto en las Cortes y la posterior petición de renuncias. "Mi papel como ex secretario general debe ser el que estoy teniendo y no tendré otro. Voy a echar una mano y voy a remar a favor en todo lo que pueda, sin ningún tipo de doblez", ha explicado y ha reconocido que las críticas fueron un "error" si bien ha hecho un "reconocimiento expreso" al trabajo y a la trayectoria de los procuradores que formaron parte de su equipo.

El exdirigente del PSOE en Castilla y León ha asegurado también que él tiene "el récord de críticas en privado y en público" de sus compañeros, lo que ha achacado a estar en el PSOE, un partido en el que hay crítica y en el que no esperaría otra cosa. "No pasa nada, no ha pasado nada por lo del otro día, ni pasará", ha zanjado para insistir en que su opinión sobre lo sucedido no va más allá de lo que ya ha expresado desde la premisa de que cuando hablan "de lo de dentro" pueden dar la sensación de que no se ocupan ni preocupan de lo de fuera.

"No es la primera vez que se comete un error de estas características o que hay un micro abierto y no ha pasado nunca nada. Ya está", ha sentenciado Tudanca.