Tudanca exige conocer el contrato con la empresa de transporte sanitario

DURUELO DE LA SIERRA (SORIA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha exigido conocer el contrato con la empresa que actualmente presta el servicio de transporte sanitario y que aspira ahora al nuevo contrato.

Así lo ha señalado este martes en un acto de campaña en Duruelo de la Sierra (Soria), en el que ha estado acompañado del candidato por la provincia, Ángel Hernández, y donde Tudanca ha recordado que estos contratos "deberían ser públicos".

El candidato socialista ha realizado estas declaraciones después de que el candidato de Cs, Francisco Igea, acusase en el primer debate electoral de este lunes al actual consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, de haber incumplido el código ético "al reunirse con el licitador de un contrato de 800 millones sin que figurara en su agenda".

"Hace falta transparencia y decencia", ha incidido Tudanca, acerca de un contrato que, asegura, "no sorprende" a los socialistas, pues, "el PP privatiza los servicios públicos" y "qué casualidad", que siempre son empresas de ex altos cargos del PP. "Hace falta transparencia y decencia me sorprende que algunos hayan visto la luz solo cuando les han echado del gobierno", ha incidido.

