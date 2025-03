Tudanca exige a Mañueco convocar elecciones ante un gobierno "zombi" y "paralizado"

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no prorrogue su "agonía" y convoque elecciones de forma "urgente" ante un gobierno "zombi", "sin pulso" y "paralizado".

En su intervención en el Debate de Política General de Castilla y León, Tudanca ha acusado a Fernández Mañueco de no tomarse su labor en "serio". "Usted no ha querido convocar un debate sobre el estado de la Comunidad, sigue con sus obsesiones y ha convocado un debate sobre el estado de Pedro Sánchez, Castilla y León no le importa nada", ha defendido.

Así, para el socialista, la sesión celebrada este miércoles en las Cortes no es más que una "maniobra publicitaria" del PP, un "acto electoral". "Agotado el fuelle de sus presupuestos falsos, necesitaba algo nuevo que ocupara titulares mientras ganaba tiempo para ir gastando la legislatura", ha defendido Luis Tudanca, quien ha señalado a Fernández Mañueco como el presidente "con más anuncios y menos apoyos".