Tudanca lamenta que con cerca de 17.000 nuevos la Junta no adopte medidas y se limite a convocar elecciones

BARRIO DE MUÑÓ (BURGOS), 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha lamentado este martes que el Gobierno autonómico no haya adoptado medidas excepcionales después de que en las últimas jornadas se hayan notificados hasta 16.771 casos de coronavirus el lunes, desde el jueves anterior, y que se haya limitado a convocar "unas elecciones de forma irresponsable e incomprensible".

Así se ha pronunciado Tudanca durante su atención a los medios tras la visita que ha realizado a la localidad burgalesa de Barrio de Muñó, donde ha dejado claro que aunque se haya cambiado al consejero de Sanidad, cartera que recae en Alejandro Vázquez tras la destitución de Verónica Casado, "no va a cambiar nada en materia de Sanidad porque llevan 35 años con la misma política".

"En una Comunidad donde habría que estar hablando de que los consultorios vuelven a abrir, de que los médicos vuelven a los pueblos y que la Junta debería estar tomando medidas para afrontar mejor la pandemia, contratando a más profesionales, mejorando los rastreos y dotando de más medios a los centros de salud, la única medida para hacer frente a la pandemia y a esta sexta ola es convocar unas elecciones de forma irresponsable e incomprensible", ha afirmado Luis Tudanca.

Al respecto, el líder socialista ha aseverado que el nuevo consejero "ha vuelto a prometer lo que llevan prometiendo e incumpliendo meses, y lo que dijeron que no estaba sucediendo", al tiempo que ha incidido en que "no ha rectificado nada ya que los médicos siguen sin venir, la Atención Primaria sigue cerrada y los castellanoyleoneses no están mejor protegidos contra la pandemia".

Asimismo, ha insistido en que el PP lleva 35 años con la misma política sanitaria y ha recordado que la pasada Legislatura, con los 'populares' en el Gobierno, tuvieron lugar las dos manifestaciones más masivas de Castilla y León protestando contra esa política sanitaria, y ahora, tratan de convencer a los ciudadanos de que lo que ha pasado en la Comunidad estos dos años y medio "no ha sido responsabilidad suya" cuando es "el señor Fernández Mañueco" quien preside la Junta.

El líder de los socialistas, recordando las peticiones de la alcaldesa de Barrio de Muñó, ha destacado la importancia de la sanidad en el medio rural, con consultorios abiertos y médicos que acudan a estas zonas rurales.

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre el principio de acuerdo entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios de Burgos, Luis Tudanca ha afirmado que se alegra de que esté "en vías de solución", pero ha recordado que en todo caso desde el PSOE apuestan por la sanidad pública.

Asimismo, ha aprovechado para recordad que "debería estar solucionado desde que se construyó el nuevo hospital el vial de conexión entre el Divino Valles y el complejo hospitalario".