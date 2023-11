Tudanca aclara a Mañueco que no es más castellano y leonés que él

Aclara a PP y a Vox que en los "verdaderos golpes de Estado" se exiliaba a los rojos y les daban "un disparo en la nuca"



VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que deje de apropiarse de las identidades y ha aclarado al jefe del Ejecutivo autonómico que no es más castellano y leonés que él.

"Me molesta enormemente porque además es un mensaje habitual de los populismos y los fascismos, la apropiación de las identidades", ha aseverado Tudanca que ha insistido en su aclaración a los integrantes del PP a los que ha explicado que "no son más españoles" que él como tampoco es más castellano y leonés que él el presidente de la Junta. "No lo es. Que deje de apropiarse de castellanos y leoneses", ha zanjado.

De este modo ha respondido Tudanca a preguntas de los periodistas sobre las críticas del PP a las referencias a Castilla y León que hizo el candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de ayer.

"Lo que ha hecho el Gobierno de España es protegernos de él --de Fernández Mañueco-- y de García-Gallardo y sus políticas franquistas", ha defendido Luis Tudanca que ha reivindicado, a modo de ejemplo, que el Gobierno de Pedro Sánchez también ha protegido a Castilla y León de los recortes en los derechos de las mujeres "cuando intentó restringir el derecho fundamental al aborto".

"¡Ya está bien!", ha pedido Tudanca que ha ironizado sobre que sea Fernández Mañueco, "el de la peineta", el que hable ahora de "insultos" por parte de Pedro Sánchez cuyo debate de investidura seguía sentado "al lado de la que llamó hijo de puta al presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso de los Diputados --Isabel Díaz Ayuso--", ha espetado el socialista.

A esto ha añadido que Fernández Mañueco también se sienta al lado del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, a quien ha vuelto a acusar de haber hecho el gesto de una felación a dos procuradoras socialistas en el anterior Pleno de las Cortes.

Tudanca ha afirmado también que este mismo jueves algunas diputadas socialistas han tenido que ir escoltadas al Congreso de los Diputados para votar "una investidura democrática" y ha aprovechado la ocasión para aclarar tanto a Fernández Mañueco como a García-Gallardo que "en los verdaderos golpes de Estado" se exiliaba a los rojos y les daban "un disparo en la nuca".

"Y nos enterraban en cunetas", ha añadido Tudanca que ha aclarado a los dos dirigentes de PP y Vox en Castilla y León que en la "supuesta dictadura" de la que hablan ahora en España pueden estar en el país "cobrando un pastón para insultar al presidente del Gobierno".

Preguntado por los efectos de la ley de amnistía y del acuerdo para condonar la deuda a Cataluña, el socialista se ha limitado a retar al PP a presentar "todas las iniciativas que quiera" que, según ha explicado a los 'populares', no van a cambiar "los votos democráticos" en el Parlamento que hoy han vuelto a hacer presidente a Pedro Sánchez.

Luis Tudanca ha aconsejado al PP que escuche "un poquito" ya que, de ser así, podrían haber oído decir a Pedro Sánchez "que todas las medidas en materia de financiación se van a aplicar a todas las comunidades autónomas, estén en el FLA o no estén en el FLA".

Por otro lado y respecto a sus expectativas de cara al próximo pleno, Tudanca ha aclarado que el pleno de las Cortes no es bronco, un calificativo que sólo ha achacado a "un vicepresidente --García-Gallardo-- que insulta" y "a un presidente --Fernández Mañueco-- que insulta" mientras el jefe del Legislativo, Carlos Pollán, "intenta coartar, incluso, la libertad de expresión de los procuradores en las Cortes de Castilla y León".

"Es un gobierno bronco, es una derecha con una 'extrema derecha' bronca que vocifera megáfono en mano ante las sedes del Partido Socialista, que nos señala, que nos amenaza, que nos coacciona, que nos denuncia también", ha concluido Tudanca que ha añadido: "Prefiero esto que lo que hacían en el 36, también se lo digo".

Respecto a las iniciativas parlamentarias que llevará el PSOE al próximo pleno ordinario, Tudanca ha explicado que son para "hablar un poquito de Castilla y León" y para abordar asuntos relacionados con la sanidad, con la violencia de género o con la movilidad sostenible, "frente a los retrocesos de los gobiernos de PP y Vox fruto de su negacionismo climático.

Por su parte, la propuesta socialista en materia de violencia de género condenar este tipo de violencia y la adaptación de la ley autonómica al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, frente a "otro ejemplo de las cesiones del presidente de la Junta al fascismo". "Es el presidente del PP más entusiasta en las cesiones a la extrema derecha también en lo que se refiere a violencia de género", ha reprochado a Fernández Mañueco.