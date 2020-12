Tudanca recrimina a la Junta por incumplir todo lo acordado en un 2020 que tilda como el "peor año" de nuestras vidas

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSCyL, Luis Tudanca, ha acusado al Ejecutivo autonómico, integrado por PP y Cs, de incumplir todos y cada uno de los acuerdos suscritos a lo largo de un 2020 que ha tildado sin paliativos como "el peor año" de nuestras vidas, pese a lo cual a prometido que su formación, lejos de estrategias, seguirá con su labor "responsable, útil y contundente, cuando haga falta".

En su balance de 2020, un año marcado por la pandemia "que lo ha arrasado todo y el sufrimiento", el político socialista ha comparecido ante los medios para lamentar que lo que ya en su día tildó de "pacto repugnante", en referencia al tándem PP-Cs al frente del Ejecutivo autonómico tras unas elecciones ganadas por los socialistas, ha demostrado no aportar absolutamente nada a la política de esta Comunidad.

Y ello, pese a que desde el PSCyL, ante la eclosión de la pandemia, se apostó por aparcar las siglas y ejercer una oposición "útil y responsable" y se produjo un acercamiento entre todas las formaciones que contribuyó a que durante una primera etapa Castilla y León fuera "un oasis" con la presentación, por parte de los socialistas, de multitud de propuestas económicas y sociales en ese Pacto de Reconstrucción, "a fin de afrontar la lucha contra la pandemia y estar preparados para el día después", así como de otras muchas de choque elaboradas tras reunirse con sectores tan afectados por la crisis actual como el comercio, la hostelería, la cultura o la sanidad.

UN EJECUTIVO QUE NO HA ESTADO A LA ALTURA

"Hoy, sin embargo, he de confesar mi decepción personal y política porque todo esto no ha sido posible. Confié en que el nuevo gobierno estuviera a la altura, pero no ha sido así, y esa decepción es por el incumplimiento del señor Mañueco e Igea de la palabra dada a los ciudadanos de esta Comunidad", apunta el socialista, quien recuerda que incluso los sanitarios han pedido en bloque la dimisión del presidente de la Junta por "quitarles sus derechos laborales".

Pese a ello, el líder autonómico de los socialistas, en declaraciones recogidas por Europa Press, promete seguir luchando contra la despoblación, "uno de los principales problemas de esta tierra que está haciendo que sea cada vez más pequeña y vacía", y en favor de una sanidad pública, "que es la que protege a la gente".

Y en este sentido, asegura que esa línea no entiende de estrategias, puesto que, "por coherencia", él sólo concibe una forma de política caraterizada por la labor "responsable, útil y contundente, cuando haga falta", y al hilo de este razonamiento se ha defendido también de aquellos grupos políticos le han recriminado en los últimos días por no participar activamente en los grandes debates, como el de las enmiendas a la totalidad o el relativo a la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias.

A este respecto, Tudanca explica que su formación cuenta con "magníficos portavoces" y que la acción política no se ejecuta de un modo unipersonal, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos.

"Lo que el PP y la derecha me echa en cara, para mí es todo un orgullo. Pero no me voy a extender, ya que la derecha no lo va a entender porque se trata de una forma de ver el liderazgo", sostiene el político, quien añade que durante el debate sobre las enmiendas de este martes Mañueco e Igea tampoco hablaron, estuvieron poco más de media hora y "parece que no tenían mucho interés en escuchar".