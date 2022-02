Tudanca: "Si de esto sale que el PP se aviene a poner un cordón sanitario habremos prestado un gran servicio"

VALLADOLID/MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha afirmado este jueves que si el Partido Popular acepta poner un cordón sanitario a Vox para impedir que no entre en el Gobierno autonómico el Partido Socialista y la comunidad autónoma castellano y leonesa habrán prestado "un gran servicio" al país si bien se ha mostrado convencido de que el PP pactará con los de Santiago Abascal.

De este modo se ha pronunciado Tudanca en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser en la que ha reflexionado sobre el futuro del Gobierno de Castilla y León, tras el resultado de las elecciones del pasado domingo que ganó el PP con 31 escaños, que sólo sumaría mayoría absoluta con los 13 procuradores electos de VOX, y en la que se ha mostrado consciente de que las decisiones que se adopten en la Comunidad trascienden de este territorio.

"Si de esto sale que efectivamente en este país el Partido Popular se aviene a hacer un cordón sanitario a la extremaderecha creo que también habremos prestado un gran servicio", ha afirmado el socialista que, a renglón seguido se ha mostrado convencido de que el PP "no está en eso" ya que "ni siquiera ha respondido a esta pregunta".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar de cordón sanitario a Vox por coherencia. El PSOE se ha enfrentado siempre a este tipo de movimientos totalitarios (...) Pero de cordón sanitario, lo que no vamos a hacer es regalarle un gobierno al PP", ha aclarado también Luis Tudanca.

El dirigente socialista, que ha confirmado que no dimitirá tras los resultados electorales, ha reiterado que si el PP quiere la abstención de su formación primero "tendrán que pedirlo" y después "explicar por qué han cambiado de opinión". Así, ha pedido que se "aclaren" ante las diferentes voces que estos días se están escuchando en el PP sobre si pactar con Vox o gobernar en solitario.

"Nosotros estamos dispuestos a hablar", ha insistido el dirigente del PSOE. "A mí si me piden que anteponga mis intereses personales y partidistas a proteger los derechos de las mujeres o colectivos como el LGTBI, no tengo duda, apuesto y elijo eso. Pero el PP no ha dicho eso, ni lo ha pedido", ha explicado.

Respecto al reto que se ha fijado el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de formar un gobierno en solitario Tudanca ha aclarado al 'popular' que "el resultado es el que es", 31 de 81 procuradores, y ha recordado también que cuando el PSOE ganó las elecciones en Castilla y León en 2019, con 35 escaños, no le dejaron gobernar en solitario, como ocurrió también con las elecciones en las que Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños con los que tampoco pudo gobernar en solitario porque el PP no facilitó un Gobierno.

"Mire, ya está bien", ha sentenciado el dirigente socialista que, a la pregunta de si puede haber repetición electoral en Castilla y León, ha asegurado que no contempla esa posibilidad porque está "convencido" de que el PP va a pactar con Vox.

"Estoy convencido porque para ellos esto no es un dilema ético, moral o político. Para ellos es un dilema orgánico", ha sentenciado en referencia a la "guerra" que ve el seno del PP y que se ha sustanciado este mismo jueves con un episodio que ve "sacado de un tebeo", en referencia al posible uso de dinero del Ayuntamiento de Madrid para contratar un detective y espiar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Dicho esto, ha admitido que no pensaba que el crecimiento de Vox fuera a ser tal en los comicios autonómicos y ha responsabilizado al PP de esto. "Cuando uno compite con el original, gana el original", ha añadido. "Vox se ha zampado al PP", ha enfatizado Tudanca, que ha señalado que las elecciones se convocaron para salvar al "soldado Casado", mientras que se ha demostrado que "salvo Ayuso el PP no es capaz de parar a Vox porque es cómplice de sus políticas y discursos".