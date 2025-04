Tudanca sitúa los cambios del PSOE en la Mesa en el tejado del PP: "Esto no es objeto de negociación de ningún tipo"

VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este jueves sobre los posibles cambios en la Mesa de las Cortes, donde el Partido Socialista prevé relevar a sus dos representantes --la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y el secretario primero, Diego Moreno--, que este asunto no será objeto de negociación "de ningún tipo" por lo que ha situado la pelota en el tejado de un Partido Popular al que "no ve de fiar".

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha rechazado que la pelota de este asunto tenga que estar en el tejado de los 'populares' que, según ha aclarado, "no han hecho absolutamente nada" para crear la actual situación del Grupo Socialista, que ha pedido la renuncia de Sánchez y de Moreno tras el episodio de los micrófonos abiertos en el Debate de Política General.

"El Partido Popular no tiene la pelota en su tejado, el Partido Popular es claro, cuando renuncien a la Mesa, si es que alguna vez se produce tal renuncia porque no se sabe, se valorará lo que va a realizar el Partido Popular", ha aseverado Ricardo Gavilanes.

Así se han manifestado tanto Tudanca como Gavilanes en las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del próximo Pleno --tendrá lugar los días 8 y 9 de abril-- para que el que aún se prevén dos escenarios posibles, que se incluya la votación de los nuevos miembros de la Mesa o que no se produzca en esta sesión, incógnita que han criticado principalmente Francisco Igea, Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, y David Hierro, de Vox, que han calificado este hecho de "ridículo" y "esperpento".

El artículo 73 del Reglamento de las Cortes regula que el orden del día del Pleno pueda ser alterado por acuerdo de éste a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de las Cortes.

"Los cambios los hará la Ejecutiva --del PSCL-- si lo considera y cuando lo considere, ayer consideró que no se daban las condiciones y decidió no hacerlos, punto", ha zanjado Luis Tudanca que ha parafraseado al secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, cuando pidió un pronunciamiento al respecto por parte del presidente de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

Tudanca ha respondido con un inicial "no" a la pregunta de los periodistas de si el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, llevará la petición del relevo de los socialistas en la Mesa de las Cortes a la reunión que mantendrá mañana, viernes, con Fernández Mañueco en la nueva ronda de contactos con los partidos políticos para buscar acuerdos de Comunidad.

"No, lo dijo ayer el secretario de Organización del Partido Socialista, este no es el objetivo", ha asegurado Tudanca que ha explicado después que está trabajando con Carlos Martínez para preparar esa reunión con Fernández Mañueco para afirmar que el dirigente socialista va con la intención de que este asunto no ocupe en la conversación con el presidente de la Junta más de un minuto.

"No va a centrar la reunión en eso, no queremos centrar nuestras ocupaciones y preocupaciones en eso de ninguna de las maneras", ha insistido Luis Tudanca que ha reiterado que los cambios en la Mesa y en la Dirección del Grupo se producirán cuando lo estime oportuno Martínez y "cuando las circunstancias así lo aconsejen". "Veremos mañana la reunión, si hay algún avance o no o de aquí al próximo pleno o a futuro", ha sentenciado al respecto Tudanca que ha explicado que en su caso personal seguirá "a disposición" de Martínez hasta que él quiera y en el objetivo de ayudar al cambio en Castilla y León.

Tudanca ha apelado a su papel como ex secretario autonómico del PSOE para rechazar pronunciarse sobre el eposidio del micro abierto y la posterior petición de renuncias. "Mi papel como ex secretario general debe ser el que estoy teniendo y no tendré otro. Voy a echar una mano y voy a remar a favor en todo lo que pueda, sin ningún tipo de doblez", ha explicado Tudanca que ha reconocido que las críticas fueron un "error" si bien ha hecho un "reconocimiento expreso" al trabajo y a la trayectoria de los procuradores que formaron parte de su equipo.