Turisleón presentará en Intur doce experiencias para vivir el Camino de Santiago en la provincia

El Consorcio Provincial de Turismo de León (Turisleón) persentará en Intur doce experiencias para vivir el Camino de Santiago en la provincia. - TURISLEÓN

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Turismo de León (Turisleón), integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, presentará en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), que se celebrará en Valladolid del 13 al 15 de noviembre, una nueva propuesta turística que incluye doce experiencias para vivir el Camino de Santiago en la provincia.

Bajo el lema 'León, 12 formas de vivir el Camino. Elige cómo quieres recordar tu Camino', este producto turístico reúne doce experiencias diseñadas para enriquecer la estancia de los peregrinos y acercarlos al patrimonio, la historia, la cultura, la gastronomía y los vinos leoneses.

La iniciativa plantea el Camino de Santiago no solo como una ruta de peregrinación, sino como un conjunto de experiencias que permiten convertir el paso por León en un recuerdo "único". Las doce propuestas se distribuyen en diferentes localidades del itinerario jacobeo, desde Sahagún hasta Villafranca del Bierzo, y combinan patrimonio, historia, cultura, gastronomía y enoturismo.

En Sahagún, la experiencia 'La torre del peregrino' permite descubrir la localidad y su vinculación con el Camino. La ciudad de León reúne cuatro propuestas: 'El León peregrino', para conocer la ciudad desde su identidad jacobea; 'Peregrinos en León', vinculada a la vivencia del Camino en la capital; una experiencia enogastronómica para acercarse a la cultura gastronómica y los productos de la provincia, y 'Universo Gaudí', en torno al legado arquitectónico y artístico del creador en la ciudad.

En Astorga, 'Ruta romana' invita a descubrir la huella y el legado de Roma en la ciudad, mientras que Molinaseca ofrece una cata de vinos para conocer y disfrutar de la cultura vitivinícola del territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consorcio Provincial de Turismo.

Ponferrada cuenta con tres experiencias: 'Ciudad de peregrinos y templarios', que conecta la historia de la ciudad con el Camino y el legado templario; 'Camino para saborear', que propone descubrir la ruta a través de la gastronomía, y una experiencia enoturística enfocada al patrimonio vitivinícola y la cultura del vino.

ENOTURISMO

La oferta se completa con una experiencia enoturística en el entorno de Camponaraya-Cacabelos, para descubrir la tradición y riqueza vitivinícola del Bierzo, y otra en Villafranca del Bierzo que permite acercarse al patrimonio del vino en uno de los enclaves jacobeos más emblemáticos de la provincia.

La presentación de esta iniciativa en Intur 2026 se enmarca en la preparación del Año Santo Jacobeo 2027, que supone una oportunidad para reforzar la promoción de León como uno de los grandes territorios jacobeos y dar a conocer la oferta turística de la provincia.

Con este producto Turisleón apuesta por el turismo experiencial y por la puesta en valor de los recursos de las diferentes localidades y comarcas del Camino. Entre sus objetivos se encuentran ampliar y enriquecer la oferta turística vinculada a la ruta; ofrecer al peregrino alternativas para complementar su recorrido; poner en valor el patrimonio histórico, cultural y gastronómico leonés; impulsar el conocimiento de los vinos y la tradición enoturística de la provincia; dar protagonismo a diferentes localidades y territorios del Camino y reforzar la imagen de León como destino turístico experiencial y de referencia en el ámbito jacobeo.

MIRAR, CONOCER, DEGUSTAR Y SENTIR

'León, 12 formas de vivir el Camino' invita a detenerse, mirar, conocer, degustar y sentir la provincia. Según ha destacado Turisleón, el Camino de Santiago es "mucho más que una ruta": son experiencias, historias, sabores, patrimonio y lugares que "merecen ser descubiertos".

Además de esta propuesta turística, durante Intur 2026 se presentarán tres vídeos promocionales que permitirán dar a conocer otros recursos y atractivos turísticos de la provincia de León. Así, el 13 de noviembre a las 17.00 horas tendrá lugar la presentación del vídeo sobre la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León y a las 18.00 horas se proyectará el vídeo promocional del Ayuntamiento de La Bañeza titulado 'La Bañeza cultural'. Por último, el sábado 14 de noviembre a las 17.00 horas se presentará el vídeo promocional de la Reserva de la Biosfera de Laciana.