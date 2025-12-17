Turismo de Segovia programa diez talleres navideños cuya recaudación destinará a la AECC

SEGOVIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción de Visitantes del Ayuntamiento de Segovia será el espacio en el que el Área de Turismo desarrollará diez talleres navideños para toda la familia, cuya recaudación simbólica se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El ciclo de talleres 'Crea tu Navidad' tiene algunos dirigidos especialmente a la infancia y otros para la familia en general. Las fechas de celebración son del 20 de diciembre al 4 de enero, todos ellos a partir de las 11.00 horas, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno.

Cada asistencia tiene un precio simbólico de un euro por persona, tanto para los menores como para los adultos acompañantes, la recaudación íntegra se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Habrá dos propuestas diarias: 'Arbolitos para el arbolito' y 'Renos saltarines' (20 diciembre); 'Elfos elásticos' y 'El recorrido de Papá Noel' (21 diciembre); 'Tarjetas pop up' y 'Personajes navideños' (22 diciembre); 'Guirnaldas' y 'Se nos va la pinza' (23 diciembre).

Tras la Navidad, el 26 de diciembre, las familias pueden participar en 'Pulseras navideñas' y 'Adornos decorativos', y los días 28, 29 y 30 de diciembre se repetirán los talleres de arbolitos, renos, elfos, recorridos, tarjetas y personajes navideños.

Finalmente, el 2 de enero regresarán las guirnaldas y los personajes con pinzas, y el 4 de enero se clausurará la programación con pulseras y adornos decorativos.

Durante todo el periodo navideño, las familias pueden visitar la Casa de la Navidad, atracciones infantiles, el Carrusel de Navidad y el Tren Navideño.

Además, el Heraldo Real visitará el mercado los días 2, 3 y 4 de enero (de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h, y el 5 de enero, de 11.00 a 14.00 h), para recoger las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos.

Por su parte, la Casa de la Navidad de la Fundación Caja Rural de Segovia se suma a la programación con la visita de Papá Noel los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas, en el propio Centro de Recepción de Visitantes.