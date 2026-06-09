La UCAV de Ávila celebrará este miércoles una Jornada de Ciberseguridad Aplicada

AMP.- UCAV ofrece 21 grados, cuatro online, cinco semipresenciales, siete titulaciones simultáneas y 25 másteres - UCAV

ÁVILA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha organizado para este miércoles, 10 de junio, una Jornada de Ciberseguridad Aplicada en su salón de actos con el objetivo de poner en valor la importancia de la seguridad informática, para lo que contará con la participación de diversos expertos procedentes de los ámbitos universitario y empresarial.

El encuentro está abierto tanto a los alumnos del Máster en Ciberseguridad UCAV - Deloitte como a cualquier persona interesada en esta disciplina. La jornada se desarrollará en horario de tarde y comenzará a las 16.00 horas con la ponencia titulada 'Análisis Forense de Email, caso práctico'.

Esta primera sesión correrá a cargo de Bruno Constanzo, quien ejerce como director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense de la Universidad FASTA, en Argentina.

Posteriormente, el analista de ciberseguridad de ClickDefense SL. España, Rodrigo Hernando, impartirá la segunda conferencia programada. Su intervención llevará por título 'Del log al ticket: diseño e implementación de un SOC de ciberseguridad por capas'.

El cierre de la actividad estará protagonizado por el CDO en Santa Teresa Gourmet, Jorge Marcos, y el Growth Product Manager en Product Hackers, Pablo González. Ambos profesionales ofrecerán de forma conjunta la sesión práctica 'IA en acción: del reto real al prototipo'.