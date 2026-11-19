La Universidad Católica de Ávila, CEOE Ávila y la Subdelegación de Defensa en Ávila celebran las Jornadas sobre Liderazgo y Gestión de Crisis para Empresarios y Directivos. - UCAV

ÁVILA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), CEOE Ávila y la Subdelegación de Defensa en Ávila celebran las Jornadas sobre Liderazgo y Gestión de Crisis para Empresarios y Directivos con la participación de expertos en el sector.

La cita, que concluye este jueves, se enmarca en el esfuerzo de la institución académica de "conectar la investigación, la formación especializada y la transferencia de conocimiento a la sociedad", según ha señalado la vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel.

"Porque hablar de gestión de crisis en la empresa no es hablar únicamente de acontecimientos extraordinarios o lejanos, es preguntarnos qué sucede cuando una incidencia interrumpe la actividad, cuando falla un proveedor esencial, cuando se produce un problema de seguridad o cuando una situación inesperada compromete la confianza de los clientes y de los trabajadores", ha detallado.

Además, desde la dirección del Instituto de Investigación en Seguridad, Defensa y Gestión de Crisis de la UCAV, ha mostrado su satisfacción por la celebración de estas jornadas que "nacen de una convicción, la de que la universidad debe estar cerca de su entorno, escuchar sus necesidades y contribuir, desde el conocimiento y la formación, a dar respuesta a los desafíos que afronta la sociedad".

"Contar con el Máster en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa hace especialmente pertinente promover un encuentro de estas características", ha añadido, según un comunicado de la institución académica recogido por Europa Press.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV, Maripaz Muñoz, también ha resaltado el papel del Instituto de Investigación en Seguridad, Defensa y Gestión de Crisis, desde el ámbito universitario, para la organización de estas jornadas, en las que se aborda "un amplio espectro de cuestiones".

El programa ha contado con una mesa redonda en la que han participado Prosegur, Guardia Civil, Fundación Kerbest, Albergue Rural Valle de la Salud y CEOE Ceuta, cuya intervención se ha enfocado en "cómo están gestionando una crisis como la que tienen actualmente".

Por otro lado, el subdelegado de Defensa en Ávila, Álvaro Capella, ha explicado que estas jornadas son el fruto de la unión de "la parte académica, empresarial y de las Fuerzas Armadas con su experiencia de liderazgo".

Capella ha subrayado la presencia de dos expertos en liderazgo como Agustín Carreño e Ignacio Gabaldón, que "no solo han estado instruyendo y adiestrando a mandos de las Fuerzas Armadas, sino que llevan años trabajando en empresas para orientarlas en la incertidumbre".

Asimismo, ha destacado la presencia de Felipe Quero para hablar de la gestión de crisis, "otro de los aspectos en los que Defensa tiene experiencia", ha añadido.

Al mismo tiempo, el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, ha puesto en valor estas jornadas como "ejemplo de colaboración" y ha incidido en que "surgen de esa similitud que hay entre las empresas y las Fuerzas Armadas". Este paralelismo lo encuentra en "la gestión diaria de personas en un ámbito cambiante".

En este contexto, ha señalado que pueden surgir crisis de distinta naturaleza que "podrían ser económicas, reputacionales o ecológicas, como las que lamentablemente ha sufrido en Ávila con los incendios".

"Hay que estar preparados para este entorno cambiante y esta gestión diaria de personas", ha aseverado, para subrayar la oportunidad de estas jornadas para "aprender de quienes saben tanto en liderazgo, las Fuerzas Armadas, y de todas sus virtudes".

Esta cita, que también pueden seguirse vía streaming, pone de manifiesto la colaboración entre entidades con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias y la puesta en común de diferentes perspectivas.