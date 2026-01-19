UCAV participa en la Subcomisión paras las Universidad de la CEE en una mesa redonda sobre evangelizar y cuidar

Participación de los representantes de la UCAV en el encuentro organizado por la Subcomisión para las Universidades de la CEE. - UCAV

ÁVILA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha participado en el XL Encuentro de Pastoral Universitaria, organizado por la Subcomisión para las Universidades y Cultura de la Conferencia Episcopal Española y celebrado en la Universidad Católica de Valencia (UCV).

La directora del servicio de Pastoral de la UCAV, Karen Benavides, ha intervenido en la mesa redonda bajo el título 'Evangelizar acompañando en la Universidad: construir comunidad con todos, cuidar a cada uno'.

Benavides ha participado junto a Javier García, delegado para la Juventud e Infancia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Javier García, y ek delegado de Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Sevilla, Pablo Guija.

Además, la UCAV ha estado representada por Karen Benavides, su capellán Luis Carlos Hernández, y la directora del servicio de Extensión Universitaria, Raquel Pizarro, quienes han compartido el trabajo realizado por su pastoral, que "está dando sus frutos con una comunidad universitaria comprometida con la Universidad en la evangelización de la cultura".