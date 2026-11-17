Alumnos de Chile, durante su estancia en Ávila. - UCAV

ÁVILA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha recibido a alumnos de la Universidad Santo Tomás de Chile (UST) en el marco de la pasantía 'El impacto de la IA en los negocios', un programa formativo celebrado durante una semana en la capital abulense que les ha permitido conocer el tejido empresarial de la provincia y realizar otras actividades académicas.

Según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press, esta iniciativa ha tenido como objetivo completar la formación de los estudiantes en el ámbito de los negocios y darles a conocer, mediante charlas y talleres 'in situ', cómo el sector empresarial de Ávila afronta los retos de la inteligencia artificial.

Durante su estancia, los participantes han visitado empresas de distintos sectores en Ávila, además de conocer la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila en la feria de empleo 'Ávil@ Jobs'.

Al mismo tiempo, el programa ha incluido diferentes sesiones formativas y la presentación de proyectos que los estudiantes han elaborado a lo largo de la semana, con lo que se refuerza la colaboración entre ambas instituciones y se promueve el intercambio de experiencias y conocimientos en un marco internacional.