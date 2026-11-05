UCAV y TecnoVitae firman un acuerdo que permitirá a los universitarios competir en el concurso de talento joven '3x3'

La rectora de la UCAV y el director general de TecnoVitae durante la firma del acuerdo. - TECNOVITAE

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávilay Fundación TecnoVitae han firmado un acuerdo que permitira la incorporación de los estudiantes de la UCAV al concurso '3x3 TecnoVitae', que busca impulsar el talento joven y la innovación y en el que podrán participar desde esta edición.

La iniciativa propone a los universitarios un reto para desarrollar ideas y plantear soluciones innovadoras, con un trabajo en equipo para poner en práctica habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación.

El objetivo es ofrecer a los jóvenes espacios en los que puedan desarrollar sus capacidades, compartir conocimiento y conectar su formación con los desafíos del mundo profesional.

El acuerdo ha sido suscrito por la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez, y el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano.

A través de este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso con el talento universitario y con la creación de oportunidades para que los estudiantes puedan acercarse a la realidad empresarial e industrial, conocer sus retos y contribuir a dar respuesta a ellos.