UCCL atribuye a la densidad de las explotaciones la afectación del brote de gripe aviar de Valladolid

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid, Valentín García, considera que la afectación del brote de gripe aviar que se ha detectado en la provincia se debe más al problema de la densidad de las explotaciones que a un fallo en los protocolos para su aislamiento.

García, en una rueda de prensa para analizar la vendimia en Valladolid, ha explicado que en la organización se muestran expectantes ante la evolución de este foco, que afecta a explotaciones ubicadas en varias localidades en las que se ha determinado el sacrificio de alrededor de 1,6 millones de gallinas.

A este respecto, ha apuntado que hay una zona "muy concreta" como es el entorno de Olmedo e Íscar donde se localiza el foco y es donde están concentradas las explotaciones.

"Estamos expectantes a ver cómo evolucionan las cosas", ha señalado el presidente de la organización agraria en Valladolid, quien ha agregado que también las temperaturas y las condiciones meteorológicas están siendo "bastante óptimas" y ha expresado la confianza en que los protocolos "sirvan" y no se extienda más de donde ya se ha localizado.