UCCL denuncia el retraso de Hacienda en publicar la orden de módulos para el IRPF de los agricultores y ganaderos

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado que ya han transcurrido casi 15 días desde que inició la campaña de la Renta y el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado la orden de módulos para el sector agrario.

Dicha organización reclama celeridad a Hacienda en la publicación de la orden de módulos para la declaración del IRPF y señala que el retraso en hacerlo se está convirtiendo en una práctica recurrente. Insiste en que esta situación de retraso se está normalizando y señala que el año pasado se publicó orden de módulos casi un mes después del inicio de la campaña IRPF y con dos semanas de retraso también en 2024.

"No puede ser que la publicación de la información sea 15 días después del inicio de la campaña, pero el plazo de declaración sea el mismo para todos", se quejan desde UCCL, que resalta la complejidad de su formulación.

UCCL confía en que una vez publicada la orden de módulos, éstos contemplen todas las anomalías y catástrofes que ha sufrido el campo de Castilla y León, como el impacto de episodios climatológicos, desastres naturales, enfermedades animales y precios a la baja en todas las producciones. En este sentido, recuerda que no se trata de beneficios fiscales sino de no pagar por lo que no se ha ingresado.

La organización señala que tanto los productores como otros sectores que hacen la declaración por módulos representan un porcentaje elevado y no pueden contar con menor tiempo que el resto de los contribuyentes y pide a la administración que lo publique cuanto antes.