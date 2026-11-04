UCCL exige a Agricultura el abono inmediato de las ayudas por ataques de lobo

Archivo - Una oveja devorada por los lobos en Almendra del Pan (Zamora). Foto de archivo. - UPA-COAG - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha exigido al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, la resolución y el abono "inmediato" de los pagos compensatorios por daños de lobo, los cuales permanecen paralizados desde febrero de 2025.

La organización ha afirmado en un escrito dirigido a Pino que, tras la asunción de competencias por parte de la Consejería en la presente legislatura, la situación de los ganaderos que conviven con grandes depredadores continúa siendo "insostenible". En este sentido, ha advertido de que a la carga económica y emocional por perder cabezas de ganado se suma "el impago sistemático de las indemnizaciones reconocidas formalmente mediante resolución".

Asimismo, la organización agraria, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado al responsable autonómico que el sector ganadero continúa sin percibir las cuantías correspondientes. Todo ello a pesar del compromiso expreso adquirido por la Consejería para desbloquear dichas compensaciones en el marco del Consejo Agrario celebrado el pasado 17 de julio.

En el mismo documento remitido a la administración autonómica, la OPA ha señalado que asumir la pérdida de reses por estos ataques no resulta sencillo, una circunstancia que se agrava al comprobar que dicha merma patrimonial "no es compensada en tiempo y forma, como está sucediendo".

Por todo ello, UCCL ha instado formalmente a la Consejería de Agricultura a liquidar de inmediato los importes adeudados a los profesionales afectados o, en su defecto, a concretar públicamente y con carácter urgente el calendario previsto para hacer efectivos dichos abonos.