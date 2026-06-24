UCCL llama a las administraciones a "ponerse las pilas" e investigar el origen de los focos de enfermedad de Newcastle

Archivo - Granja de engorde de pollos. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

UCCL ha llamado a las administraciones a "ponerse las pilas" en la gestión de la enfermedad de Newcastle e investigar el origen de los focos de este virus que afecta a cinco explotaciones avícolas de la provincia de Valladolid, que suman un censo de más de 150.000 pollos.

La organización agraria considera "fundamental" conocer el origen del virus para poder plantear así medidas a implementar tanto por parte de las administraciones como por parte de los ganaderos frente a este virus de "carácter violento".

"No se puede tratar esta enfermedad como algo aislado", ha aseverado UCCL en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha reclamado que junto a las ayudas que dan las comunidades autónomas, el Ministerio debería sacar una línea para impulsar mayores y mejores reformas en las explotaciones para "promover una mayor bioseguridad frente a este virus y otros tantos que padece el sector avícola".

"Creemos que hay que ponerse las pilas y hacer una gestión proactiva de este virus si queremos que no se convierta en un problema grave", ha agregado la organización, para advertir del "gran impacto económico y psicológico" generado a los avicultores afectados, que han sacrificado todas sus aves.

En este sentido, UCCL ha insistido en "el extremo cuidado" que se debe tener en las granjas contagiadas y en la gestión de las aves que se tienen que sacrificar, pues el virus se contagia ambientalmente y "de manera muy rápida", por lo que ha reclamado "una mayor atención" y ha tendido la mano a las administraciones para colaborar en establecer protocolos.

Asimismo, ha recordado que la vacunación frente al virus de Newscastle es obligatoria y, si bien no impide su trasmisión, el índice de la misma baja notablemente, lo que frena su propagación. De este modo, ha propuesto que la administración ponga en marcha un control obligatorio de vacunación.