UCCL pide al Defensor de la Cadena Alimentaria que tome cartas en el asunto ante los bajos precios que pagan las bodegas

Valentín García analiza la situación del precio de la uva en Valladolid - UCCL

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Campesinos en Valladolid, Valentín García Fraile, ha urgido este miércoles al Defensor de la Cadena Alimentaria a tomar cartas en el asunto ante los bajos precios que están pagando las bodegas por la uva en una campaña de calidad "muy buena" y en la que no ha habido que lamentar enfermedades como el 'mildiu'.

"El problema son los precios que están completamente descolocados", ha explicado García Fraile que ha acusado a las bodegas de las cinco denominaciones de origen con presencia en la provincia vallisoletana --Rueda, Ribera del Duero, Cigales, Toro y Vinos de la Tierra de León-- de "hacer de su capa un sayo" con precios a la baja que suponen "auténticas barbaridades" para los viticultores, como 45 céntimos por kilo de uva en Rueda "o incluso menos" cuando los costes de producción rondan los 60.

En el caso de la D.O. Ribera del Duero, ha asegurado que las bodegas están pagando el kilo de uva a unos 60-70 céntimos cuando los costes de producción oscilan entre 1,0 y 1,30 euros, mientras que en Cigales se han dado casos de contratos "sin precio" o a 24 céntimos.

"Estamos haciendo unos contratos y unas ventas a pérdidas", ha zanjado Valentín García que ha insistido en que las bodegas están pagando "lo que les da la gana" frente a unos viticultores "totalmente indefensos" y en una situación "extremadamente grave" y una Administración que no vela por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

"Tenemos una Ley de la Cadena Alimentaria que queda muy bonita, que está muy bien diseñada, pero que la realidad es que no nos sirve para nada. Ahora mismo prácticamente no la cumple nadie", ha lamentado el presidente de UCCL en Valladolid que ha exigido a la Administración que cumpla su papel y vele para que no se hagan contratos por debajo de los costes de producción. "Al final entre perder todo o perder un poco terminas cediendo y pierdes un poco", ha explicado García.

Por último, se ha dirigido al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, para recordar que lleva tres meses en el cargo y exigir que traduzca las promesas en hechos y en presupuesto. "De poco nos sirven las palabras si no hay detrás presupuesto", ha reprochado Valentín García que ha parafraseado el refranero castellano para exclamar: "Mucho predicar y poco dar trigo".

García ha explicado por otro lado que la vendimia de este año se está desarrollando "un poco adelantada" por las elevadas temperaturas y ha informado de que en la D.O Rueda se han recogido cerca de 100 millones de kilos, "una cantidad ya importante" frente a los 125 millones recogidos en total en 2025.

En el caso de la D.O. Ribera del Duero se han recogido en torno a 10 millones de kilos, de un total de 125 millones que se recogieron el año pasado, mientras que en Cigales se han recogido cerca de 3,5 millones de kilos frente a los 7,0 del año pasado.